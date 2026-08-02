Por qué Ángel Correa quedó fuera del banco de suplentes de River ante Rosario Central
El futbolista, una de las piezas fundamentales del Millonario, no estará presente en un duelo clave para el futuro de Eduardo Coudet.
River recibió una noticia que golpea de lleno en la planificación de Eduardo "Chacho" Coudet de cara a la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Ángel Correa fue desafectado de la lista de concentrados para el compromiso frente a Rosario Central debido a un traumatismo en el muslo derecho.
El delantero arrastraba molestias tras el último encuentro y, luego de la evaluación del cuerpo médico, se resolvió preservarlo para evitar que la lesión se agrave. De esta manera, el entrenador millonario pierde a una de sus principales cartas ofensivas para un partido de gran exigencia.
Baja sensible para River: Ángel Correa quedó fuera del partido ante Rosario Central
La ausencia de Correa representa un contratiempo importante para un River que buscará hacerse fuerte como local frente a un Rosario Central que llega con la intención de seguir sumando en la Zona B del Clausura. Ahora, Coudet deberá rearmar el ataque y definir quién ocupará el lugar del campeón del mundo en el once inicial, en un encuentro que asoma como uno de los más atractivos de la tercera jornada del campeonato.
River y Rosario Central se enfrentarán este domingo en el estadio Monumental, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el inicio del Torneo Clausura 2026 que está más apasionante que nunca.
La posible formación de River vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Los datos de River vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026
- Hora: 19.15.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Estadio: Monumental.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario