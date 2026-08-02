Por qué Ángel Correa quedó fuera del banco de suplentes de River ante Rosario Central

Baja sensible para River: Ángel Correa quedó fuera del partido ante Rosario Central

Por un traumatismo en el muslo derecho, Ángel Correa quedó desafectado de la lista de concentrados para enfrentar a Rosario Central. https://t.co/OUG7SVchgc — River Plate (@RiverPlate) August 2, 2026

La ausencia de Correa representa un contratiempo importante para un River que buscará hacerse fuerte como local frente a un Rosario Central que llega con la intención de seguir sumando en la Zona B del Clausura. Ahora, Coudet deberá rearmar el ataque y definir quién ocupará el lugar del campeón del mundo en el once inicial, en un encuentro que asoma como uno de los más atractivos de la tercera jornada del campeonato.