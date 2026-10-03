Defensa y Justicia goleó 3-0 a San Lorenzo, que por ahora está afuera de los playoffs
El "Ciclón" llegaba a Varela con el objetivo de recuperarse luego de la caída ante Boca, pero sumó un nuevo golpazo.
Defensa y Justicia goleó 3-0 a San Lorenzo este sábado en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, resultado que deja al conjunto ahora dirigido por Rubén Darío Insúa fuera de la zona de playoffs.
Los tres tantos de la tarde llegaron en la primera mitad: Jeremías Lucco, David Martínez y David Barbona marcaron los goles de la victoria.
El conjunto de Florencio Varela llegaba al duelo después de igualar 2-2 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Con este resultado, el "Halcón" quedó en el segundo puesto de la Zona A, a cuatro unidades de la cima y con buenas expectativas para meterse de lleno entre los ocho mejores.
Por su parte, el "Ciclón" venía de caer 2-0 frente a Boca en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro. El equipo azulgrana suma 11 unidades en el campeonato, con tres triunfos, dos empates y seis derrotas, por lo que buscaba recuperarse para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
Además, Rubén Darío Insúa todavía no pudo conseguir su primer triunfo desde su regreso al club, ya que en esta nueva etapa acumulaba un empate ante Independiente y la derrota frente al "Xeneize".
Formaciones de Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
- Defensa y Justicia: Matias Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
Horario y televisación
- Hora: 14:45.
- Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: ESPN Premium.
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