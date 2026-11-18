Jessenia Pomares, integrante cubana de la agrupación y referente de su grupo de mujeres, también destacó el trabajo solidario de los hinchas, que participan en iniciativas para acompañar a personas sin hogar y colaborar con mujeres y niños. Así, la referencia a una ciudad ficticia asociada con la criminalidad y los excesos terminó convertida en un símbolo de pertenencia, inclusión y comunidad.

GTA VI y Messi vuelven a poner a Miami en el centro de la escena

La historia adquiere una dimensión especial con el regreso de Vice City en Grand Theft Auto VI, cuyo lanzamiento está previsto para este jueves 19 de noviembre de 2026.

La expectativa por el nuevo título de Rockstar Games coincide con el protagonismo internacional de Inter Miami, que desde la llegada de Lionel Messi en 2023 multiplicó su repercusión y se convirtió en una de las franquicias más reconocidas del fútbol estadounidense.

Christopher Moramarco, cofundador de Vice City 1896, recordó cómo cambió el ambiente alrededor del equipo con la llegada del capitán argentino: las tribunas comenzaron a recibir visitantes de distintos países y la atención mediática creció considerablemente.

La fiebre por el videojuego también tendrá su espacio en el básquetbol: Miami Heat recibirá a Milwaukee Bucks el 18 de noviembre en una jornada temática llamada A Night in Vice City. Mientras tanto, el rosado de Fort Lauderdale se prepara para enfrentar a Columbus Crew el sábado 21 de noviembre, en el comienzo de su camino por los playoffs de la MLS.