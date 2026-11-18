Qué tiene que ver el GTA con el Inter Miami de Lionel Messi: la historia que pocos conocen
El lanzamiento de GTA VI vuelve a poner a Miami en el centro de la escena mundial. La historia de los hinchas que tomaron el nombre de una ciudad ficticia.
Grand Theft Auto (GTA) y Lionel Messi tienen mucho más en común de lo que parece. En Miami, dos fenómenos globales se cruzan a través de una historia que comenzó en 2018, cuando un grupo de aficionados decidió fundar una barra de Inter Miami inspirada en Vice City, la emblemática ciudad ficticia del videojuego de Rockstar Games.
La agrupación se llama Vice City 1896 y nació incluso antes de que Las Garzas disputaran su primer partido oficial en la Major League Soccer (MLS). Sus integrantes tomaron como referencia el universo de GTA: Vice City, lanzado en 2002 y ambientado en una versión ficticia de Miami durante los años 80. A ese nombre le agregaron 1896, el año de fundación de la ciudad estadounidense.
Lo que comenzó como una idea entre amigos terminó convirtiéndose en una de las agrupaciones reconocidas de la hinchada del club. Walter Sarrafiore, argentino e hincha de San Lorenzo, recordó en la serie Te Alentaré, de MLS en Español, que los primeros encuentros reunían apenas a 10 o 12 personas en el patio de una casa. Con el paso del tiempo, el grupo creció hasta superar los 450 integrantes.
La identidad latina detrás de Vice City 1896
Entre asados, cervezas y canciones, comenzaron a darle forma a una identidad propia. Aunque el nombre surgió de un videojuego estadounidense, la personalidad de la agrupación está fuertemente marcada por las tradiciones del fútbol sudamericano.
Sarrafiore contó que llegaron a desarrollar un repertorio de alrededor de 70 canciones, con influencias de bandas como Los Fabulosos Cadillacs y Los del Fuego, además de los clásicos cánticos de las tribunas argentinas. La comunidad reúne aficionados de distintas nacionalidades, entre ellos argentinos, colombianos, venezolanos y cubanos. Esa diversidad representa buena parte de la identidad cultural de Miami.
Jessenia Pomares, integrante cubana de la agrupación y referente de su grupo de mujeres, también destacó el trabajo solidario de los hinchas, que participan en iniciativas para acompañar a personas sin hogar y colaborar con mujeres y niños. Así, la referencia a una ciudad ficticia asociada con la criminalidad y los excesos terminó convertida en un símbolo de pertenencia, inclusión y comunidad.
GTA VI y Messi vuelven a poner a Miami en el centro de la escena
La historia adquiere una dimensión especial con el regreso de Vice City en Grand Theft Auto VI, cuyo lanzamiento está previsto para este jueves 19 de noviembre de 2026.
La expectativa por el nuevo título de Rockstar Games coincide con el protagonismo internacional de Inter Miami, que desde la llegada de Lionel Messi en 2023 multiplicó su repercusión y se convirtió en una de las franquicias más reconocidas del fútbol estadounidense.
Christopher Moramarco, cofundador de Vice City 1896, recordó cómo cambió el ambiente alrededor del equipo con la llegada del capitán argentino: las tribunas comenzaron a recibir visitantes de distintos países y la atención mediática creció considerablemente.
La fiebre por el videojuego también tendrá su espacio en el básquetbol: Miami Heat recibirá a Milwaukee Bucks el 18 de noviembre en una jornada temática llamada A Night in Vice City. Mientras tanto, el rosado de Fort Lauderdale se prepara para enfrentar a Columbus Crew el sábado 21 de noviembre, en el comienzo de su camino por los playoffs de la MLS.
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