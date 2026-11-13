Amenazas, insultos y un empujón a Zunino: el informe que perjudicó a Defensa y Justicia

El descuento dejaría al Halcón por debajo del Rojo en ese registro, un criterio que puede resultar determinante en la definición de la tabla anual y en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana. De esta manera, las consecuencias del escándalo arbitral no se limitarían a las sanciones disciplinarias: también podrían abrirle una oportunidad a Independiente para clasificarse al certamen continental de 2027.