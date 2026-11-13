Amenazas, insultos y un empujón a Zunino: el informe que perjudicó a Defensa y Justicia
Se conocieron detalles del informe del árbitro sobre los incidentes protagonizados por integrantes del cuerpo técnico en el partido ante Boca.
La polémica por los incidentes ocurridos durante el partido entre Boca y Defensa y Justicia sumó un nuevo capítulo. El Gráfico difundió detalles del informe elaborado por el árbitro Sebastián Zunino, que describió los insultos, las amenazas y las agresiones de integrantes del cuerpo técnico del Halcón.
Uno de los episodios más graves tuvo como protagonista a Gino Claudio Navone, quien habría enfrentado al segundo asistente y le habría gritado: “Son unos hijos de p..., hay que matarlos a ustedes, corruptos”. Según el documento, Gustavo Sikan también se acercó al cuerpo arbitral con una actitud desafiante y lanzó otra serie de insultos: “Son unos ladrones, chorros”.
El empujón a Zunino y las sanciones para los integrantes del cuerpo técnico
La situación más delicada involucró a Gastón Machín, quien habría increpado físicamente al árbitro con un empujón. El episodio obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad. De acuerdo con el informe, Machín también le habría dicho: “Corrupto, ladrón, le regalan a Boca, son unos hijos de p...”.
Por su parte, Gastón Saccani fue señalado por insultar a los integrantes de la terna arbitral con expresiones como: “Son unos hijos de p..., cag..., siempre lo mismo”. Los cuatro integrantes del cuerpo técnico recibieron un partido de suspensión, con la posibilidad de reemplazar la sanción por una multa superior al millón de pesos.
¿Por qué las sanciones pueden favorecer a Independiente?
Más allá de las suspensiones individuales, el impacto deportivo podría ser importante para Defensa y Justicia. Los incidentes le costarán al club 20 puntos en la tabla de Fair Play, una penalización que puede modificar su posición respecto de Independiente.
El descuento dejaría al Halcón por debajo del Rojo en ese registro, un criterio que puede resultar determinante en la definición de la tabla anual y en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana. De esta manera, las consecuencias del escándalo arbitral no se limitarían a las sanciones disciplinarias: también podrían abrirle una oportunidad a Independiente para clasificarse al certamen continental de 2027.
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