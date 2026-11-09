El insólito momento que no se vio en TV: Boca festejaba y Defensa aprovechó para sacar del medio
Después del tanto agónico de Enner Valencia, que le dio la victoria al Xeneize, los futbolistas se fueron a celebrar al córner y dejaron prácticamente todo el campo libre.
Boca vivió una noche de festejo después de conseguir una victoria agónica frente a Defensa y Justicia gracias al gol de Enner Valencia a los 96 minutos. Sin embargo, mientras los futbolistas del Xeneize celebraban el tanto, se produjo una situación insólita que recién tomó notoriedad a partir de unas imágenes difundidas en las redes sociales.
Con gran parte del equipo local concentrado en el festejo junto al córner, el Halcón de Florencio Varela intentó reanudar rápidamente el encuentro desde la mitad de la cancha. La particularidad fue que el conjunto que viste de azul y amarillo había dejado prácticamente desprotegido su propio campo.
En las imágenes reveladas por el programa ESPN Fútbol 1 se observa que el único futbolista del equipo que comanda Rodolfo Arruabarrena que permanecía en su terreno era Facundo "Jagger" Herrera, mientras sus compañeros estaban celebrando el gol que había definido el partido.
El video del momento que sorprendió a los hinchas de Boca
La secuencia generó comentarios y repercusiones por la posibilidad de que Defensa aprovechara la desconcentración del equipo local para intentar una jugada rápida. Sin embargo, no hubo un gol del Halcón ni una conquista que modificara el resultado.
La situación quedó como una curiosidad de los minutos finales y una muestra de cómo la euforia por el tanto de Valencia dejó a Boca prácticamente sin defensores en su propio campo.
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