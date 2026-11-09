El insólito momento que no se vio en TV: Boca festejaba y Defensa aprovechó para sacar del medio

Boca vivió una noche de festejo después de conseguir una victoria agónica frente a Defensa y Justicia gracias al gol de Enner Valencia a los 96 minutos. Sin embargo, mientras los futbolistas del Xeneize celebraban el tanto, se produjo una situación insólita que recién tomó notoriedad a partir de unas imágenes difundidas en las redes sociales.