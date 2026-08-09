Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Newell's por la cuarta fecha del Torneo Clausura

El conjunto de Florencio Varela abrió el marcador a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Fernando Román apareció para poner el 1-0 y darle la ventaja al Halcón. Ya en el complemento, Defensa aprovechó un error en el fondo de Newell’s y amplió la diferencia a los 23 minutos. César Pérez fue el encargado de convertir el 2-0 y dejar al equipo local con una ventaja importante.