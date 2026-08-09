Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Newell's por la cuarta fecha del Torneo Clausura
El Halcón se impuso en Florencio Varela gracias a los goles de Fernando Román y César Pérez. Bruno Cabrera descontó para la Lepra, que no pudo rescatar el empate.
Defensa y Justicia se impuso 2-1 ante Newell’s por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 y sumó tres puntos importantes para escalar en la tabla.
El conjunto de Florencio Varela abrió el marcador a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Fernando Román apareció para poner el 1-0 y darle la ventaja al Halcón. Ya en el complemento, Defensa aprovechó un error en el fondo de Newell’s y amplió la diferencia a los 23 minutos. César Pérez fue el encargado de convertir el 2-0 y dejar al equipo local con una ventaja importante.
La Lepra reaccionó y consiguió descontar a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando Bruno Cabrera marcó el 1-2 y le puso suspenso al tramo final del encuentro. Sin embargo, Newell’s no logró encontrar el empate y Defensa y Justicia terminó quedándose con una victoria que le permite llegar a siete puntos en la Zona B. El conjunto rosarino, por su parte, quedó con cuatro unidades.
En la próxima fecha, Defensa y Justicia visitará a Vélez, mientras que Newell’s será local ante Deportivo Riestra. Fernando Román abrió el marcador para el Halcón:
Error en el fondo de Newell's y César Pérez estiró la ventaja para el Halcón:
Bruno Cabrera descontó para la Lepra:
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A
- Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Horario y televisación
- Hora: 17:45.
- Estadio: Norberto Tomaghello.
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
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