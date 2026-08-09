Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Newell's por Internet

El 'Halcón' llega al compromiso con cuatro puntos, luego de igualar ante Aldosivi, vencer a Deportivo Riestra y caer frente a Estudiantes de La Plata. Ahora, el conjunto dirigido por Julio Vaccari buscará hacerse fuerte en Florencio Varela y volver al triunfo para no perder terreno en la Zona A.