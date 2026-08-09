Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Newell's por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Newell's por el Torneo Clausura.
Defensa y Justicia y Newell's juegan este domingo, desde las 17:45, en el estadio Norberto Tomaghello, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
El encuentro será televisado por ESPN Premium y Álvaro Carranza será el árbitro principal, acompañado por los asistentes José Castelli y Belén Bevilacqua. Además, José Carreras estará en el VAR.
El 'Halcón' llega al compromiso con cuatro puntos, luego de igualar ante Aldosivi, vencer a Deportivo Riestra y caer frente a Estudiantes de La Plata. Ahora, el conjunto dirigido por Julio Vaccari buscará hacerse fuerte en Florencio Varela y volver al triunfo para no perder terreno en la Zona A.
Por su parte, Newell's también suma cuatro unidades y atraviesa un inicio irregular: comenzó el torneo con una importante victoria ante Talleres, luego sufrió una derrota frente a Independiente y en su última presentación empató ante Boca.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Newell's por el Torneo Clausura - Zona A
- Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Newell's
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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