Defensa y Justicia se impuso ante Argentinos Juniors y, por ahora, es puntero de la Zona A

Cómo llegaron Defensa y Argentinos a este duelo

El Halcón venía de un empate 1-1 como visitante ante Tigre (en un partido marcado por un penal no cobrado). El equipo de Mariano Soso había logrado un resonante triunfo 2-1 frente a Boca en su última presentación como local, con un doblete de Abiel Osorio.

Por su parte, Argentinos Juniors llegó con una racha positiva de tres partidos sin conocer la derrota. Tras dos victorias consecutivas, el Bicho igualó 0-0 ante Central Córdoba en La Paternal y ahora, finalmente, esa racha finalizó. Además de la liga, la mente del club también está puesta en la Copa Argentina, a la espera de la confirmación oficial del día, hora y sede para el cruce de semifinales ante Belgrano.

Minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo

Antes del pitazo inicial, se llevó a cabo un minuto de silencio para honrar la memoria de Miguel Ángel Russo. El reconocido exentrenador, que dirigió a Boca (entre otros clubes como Rosario Central, San Lorenzo, Vélez, Racing y Estudiantes) falleció este miércoles a los 69 años tras batallar contra un cáncer de vejiga y próstata.

miguel angel russo (3)

Formaciones del duelo

Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors: datos del partido

Hora: 16.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Franco Acita

Estadio: Norberto Tomaghello