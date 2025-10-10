Defensa y Justicia se impuso ante Argentinos Juniors y, por ahora, es puntero de la Zona A
Con un solo gol de Kevin Gutiérrez fue suficiente para que el Halcón de Varela se suba a la cima del certamen doméstico. Todos los detalles.
Defensa y Justicia venció por 1-0 a Argentinos Juniors en un encuentro clave por la fecha 12 del Clausura, que se llevó a cabo este viernes a las 16:15 en el estadio Norberto Tomaghello. Para el Halcón de Varela este triunfo significó ni más ni menos que alcanzar la cima de la Zona A, con 19 puntos, aunque aún hay partidos que restan jugarse.
El gol de la victoria estuvo en manos de Kevin "Facha" Gutiérrez, que convirtió apenas a los 2 minutos de haber iniciado el encuentro.
Cabe señalar que, con este resultado, el Bicho quedó por afuera de los clasificados a los Playoffs.
Defensa vs. Argentinos: resultado en vivo
Cómo llegaron Defensa y Argentinos a este duelo
El Halcón venía de un empate 1-1 como visitante ante Tigre (en un partido marcado por un penal no cobrado). El equipo de Mariano Soso había logrado un resonante triunfo 2-1 frente a Boca en su última presentación como local, con un doblete de Abiel Osorio.
Por su parte, Argentinos Juniors llegó con una racha positiva de tres partidos sin conocer la derrota. Tras dos victorias consecutivas, el Bicho igualó 0-0 ante Central Córdoba en La Paternal y ahora, finalmente, esa racha finalizó. Además de la liga, la mente del club también está puesta en la Copa Argentina, a la espera de la confirmación oficial del día, hora y sede para el cruce de semifinales ante Belgrano.
Minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo
Antes del pitazo inicial, se llevó a cabo un minuto de silencio para honrar la memoria de Miguel Ángel Russo. El reconocido exentrenador, que dirigió a Boca (entre otros clubes como Rosario Central, San Lorenzo, Vélez, Racing y Estudiantes) falleció este miércoles a los 69 años tras batallar contra un cáncer de vejiga y próstata.
Formaciones del duelo
Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors: datos del partido
- Hora: 16.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Franco Acita
- Estadio: Norberto Tomaghello
