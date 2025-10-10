Delantero de Defensa y Justicia fue suspendido por doping en partido por la Copa Sudamericana

La medida incluye toda actividad deportiva de élite, salvo instancias de formación en materia antidopaje o programas de rehabilitación aprobados.

El antecedente de Juan Maritello

Juan Miritello, de 26 años, inició su carrera profesional en Defensa y Justicia en la temporada 2019, retornado a la institución que lo vio nacer luego de pasar por clubes como Flandria, Real Pilar, Talleres de Remedios de Escalada, San Martín de Tucumán y Asteras Tripolis (Grecia).

El delantero enfrenta así su segunda sanción vinculada a controles antidopaje: en 2023 ya había sido suspendido por tres meses tras un resultado positivo en un examen realizado el 11 de julio de ese año, también bajo competencia de la Conmebol.

En esa ocasión, el jugador fue encontrado culpable de infringir los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje, que refieren a la presencia y al uso o intento de uso de sustancias o métodos prohibidos.

Ahora permanecerá apartado de toda actividad competitiva mientras se complete el procedimiento disciplinario, con una resolución definitiva que dependerá de los resultados del análisis de la contraprueba y del dictamen final del tribunal competente de la Conmebol.