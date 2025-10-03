Tigre igualó 1-1 con Defensa y Justicia por el Clausura: ambos perdieron la oportunidad de ser punteros

Cómo llegaron Tigre y Defensa y Justicia a este duelo

El presente de Tigre viene marcado por la reacción que tuvo después de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. A partir de allí, el conjunto de Victoria había sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, con una sólida victoria sobre Aldosivi y un triunfo ajustado ante Central Córdoba en Santiago del Estero, donde Elías Cabrera apareció como héroe al marcar el único tanto.

Estos resultados le dieron oxígeno en la tabla y lo acomodaron en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Defensa y Justicia, dirigido por Mariano Soso, también viene atravesando un momento de recuperación. Luego de dos derrotas consecutivas frente a Platense y Estudiantes, el Halcón se levantó con una gran victoria ante Boca, que le devolvió confianza. Los dos goles de Abiel Osorio fueron la muestra de que el equipo conserva variantes ofensivas para pelear en lo más alto.

Tigre vs. Defensa y Justicia: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: José Dellagiovanna.

José Dellagiovanna. Árbitro: Ariel Penel.

Ariel Penel. VAR: Fernando Echenique.

Fernando Echenique. TV: ESPN Premium.