Tigre igualó 1-1 con Defensa y Justicia por el Clausura: ambos perdieron la oportunidad de ser punteros
Tanto el Matador como el Halcón de Varela quedaron con 16 puntos en la Zona A, por detrás de Barracas (16) y el puntero Unión (17).
En el Estadio José Dellagiovanna, Tigre y Defensa y Justicia igualaron 1-1 en un choque clave por el Torneo Clausura 2025. Los dos conjuntos llegaron con la misma cantidad de puntos (15) y, gracias a la igualdad, se perdieron la oportunidad de liderar la Zona A. Ahora, ambos quedaron con 16 y por detrás de Barracas y Unión.
Bajo la conducción de Diego Dabove, el Matador llegó a este duelo en alza tras hilvanar tres compromisos sin derrotas. Del otro lado, el Halcón de Varela también venía con confianza luego de superar a Boca. Los goles estuvieron en manos de Julián López (25') para abrir el marcador a favor del equipo local y de González (46'), para darle un punto a Defensa.
Los goles del empate entre Tigre y Defensa y Justicia
Tigre vs. Defensa y Justicia: resultado en vivo
Cómo llegaron Tigre y Defensa y Justicia a este duelo
El presente de Tigre viene marcado por la reacción que tuvo después de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. A partir de allí, el conjunto de Victoria había sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, con una sólida victoria sobre Aldosivi y un triunfo ajustado ante Central Córdoba en Santiago del Estero, donde Elías Cabrera apareció como héroe al marcar el único tanto.
Estos resultados le dieron oxígeno en la tabla y lo acomodaron en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.
Defensa y Justicia, dirigido por Mariano Soso, también viene atravesando un momento de recuperación. Luego de dos derrotas consecutivas frente a Platense y Estudiantes, el Halcón se levantó con una gran victoria ante Boca, que le devolvió confianza. Los dos goles de Abiel Osorio fueron la muestra de que el equipo conserva variantes ofensivas para pelear en lo más alto.
Tigre vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Ariel Penel.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario