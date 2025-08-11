Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Halcón busca recuperarse tras la derrota, mientras que el Malevo quiere seguir prendido en la pelea de la Zona B y estirar su racha como local.
Este lunes, desde las 19, Defensa y Justicia recibirá a Deportivo Riestra en el Estadio Norberto Tomaghello por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro marcará el cierre de la jornada y promete ser un choque intenso entre dos equipos con realidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar puntos para cumplir sus objetivos.
El conjunto de Florencio Varela, dirigido por Mariano Soso, viene de un arranque irregular en el Clausura. En las tres primeras fechas logró un empate ante Banfield, una victoria frente a Aldosivi y una caída ante Central Córdoba, acumulando así cuatro puntos de nueve posibles.
La principal preocupación pasa por la expulsión de Rafael Delgado en el último partido, baja sensible en la defensa para este compromiso. Además, el Halcón busca dejar atrás un primer semestre que no estuvo a la altura de sus expectativas: décimo en su zona en el Apertura y eliminado de la Copa Sudamericana tras un flojo desempeño con apenas cuatro unidades.
En la vereda opuesta, Deportivo Riestra llega con un presente competitivo en el torneo local, aunque con el golpe reciente de la eliminación en Copa Argentina a manos de Racing, que lo goleó sin atenuantes. Más allá de ese traspié, el equipo del Bajo Flores mantiene una posición expectante en la Zona B, a solo dos puntos del líder y muy cerca de zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
En el Clausura, los dirigidos por Cristian Fabbiani vencieron a Lanús y Atlético Tucumán, y su único tropiezo fue ante San Martín de San Juan en un partido vibrante que terminó 3-2.
Un dato que ilusiona al Malevo es su imbatibilidad en casa: acumula 22 partidos seguidos sin perder como local, una racha que lo ha convertido en un rival duro para cualquiera. Sin embargo, ahora deberá demostrar fortaleza fuera de su terreno, frente a un Defensa que suele hacerse fuerte en Varela.
Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra: probables formaciones
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
- Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Norberto Tomaghello.
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: ESPN Premium.
