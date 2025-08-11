La triste historia del futbolista uruguayo que se retiró y hoy es dueño de una juguetería

De futbolista a dueño de una juguetería

Mientras jugaba en la "Academia", Regueiro atravesó momentos personales muy duros por la pérdida de seres queridos. Ese golpe emocional terminó afectando su carrera y lo llevó a tomar la decisión de dejar el fútbol antes de lo que había imaginado.

De regreso en su país natal, eligió darle un giro a su vida y, junto a su esposa, puso en marcha una juguetería. En este nuevo proyecto encontró no solo una fuente de trabajo, sino también una manera de salir adelante y tranquilo junto a su familia.