Sin Lionel Messi pero con Rodrigo De Paul, Inter Miami sufrió una dura goleada en el clásico de la MLS

Los partidos que se perderá Lionel Messi por su lesión y cómo llega a las Eliminatorias

Tras perderse el partido del pasado miércoles frente a Pumas de México por la Leagues Cup y el de este domingo ante a Orlando City por la MLS, la lista de ausencias podría ampliarse.

Si se cumplen los tiempos estimados de recuperación, Leo tampoco estaría disponible para enfrentar a LA Galaxy (sábado 16) ni a DC United (sábado 23). Y en caso de que Inter Miami clasifique en la Leagues Cup, también se perdería los cuartos de final (18 o 19 de agosto) y una eventual semifinal (26 o 27).

De no haber contratiempos, el capitán rosarino podría reaparecer el viernes 30 de agosto ante Chicago Fire, aunque ese partido podría ser reprogramado si Inter Miami llega a la final de la Leagues Cup, prevista para el domingo 31.