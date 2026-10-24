Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Defensa y Justicia por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura.
Talleres recibe a Defensa y Justicia este sábado, desde las 17, en el Mario Alberto Kempes, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y será arbitrado por Juan Pafundi, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.
La “T” necesita recuperarse para salir del último puesto, el cual ocupa con nueve unidades producto de dos victorias, tres empates y ocho derrotas. Además, el conjunto cordobés, que viene de perder 2-1 ante Boca en La Bombonera, encadena tres caídas y un empate en sus últimas cuatro presentaciones.
Por su parte, el equipo de Florencio Varela viene de caer ante Instituto, resultado que interrumpió una racha positiva de tres victorias y un empate en sus cuatro partidos anteriores. Con 24 unidades, se ubica en el tercer puesto de la Zona A y buscará una victoria en Córdoba que lo deje más cerca de la clasificación a los octavos de final, a falta de tres fechas para que culmine la etapa regular.
Formaciones de Talleres vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovani Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demián Domínguez, Damián Fernández, David Martínez, Valentín Loza; César Pérez, Matías Porcel; Juan Gutiérrez, Jeremías Lucco, David Barbona; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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