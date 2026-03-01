Defensa y Justicia vs Lanús, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Granate visita al Halcón luego de ser campeón de la Recopa frente a Flamengo en el Estadio Maracaná y buscará seguir por la senda del triunfo.
Defensa y Justicia y Lanús se enfrentarán este domingo desde las 21:30 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El Halcón busca acercarse a la cima, mientras que el Granate llega tras consagrarse campeón de la Recopa ante Flamengo en el Maracaná.
El conjunto dirigido por Mariano Soso arriba a este compromiso luego de tres empates consecutivos: 1-1 frente a Vélez, 1-1 ante Belgrano y 0-0 contra Platense. Con 11 puntos, se ubica sexto en la Zona A, a cuatro unidades de los líderes Estudiantes y Vélez, que suman 15. Un triunfo en Florencio Varela lo metería de lleno en la pelea por los primeros puestos y le permitiría consolidarse en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026.
Lanús llega con la euforia a flor de piel. El pasado jueves visitó a Flamengo en Río de Janeiro por la vuelta de la Recopa y, tras el 1-0 conseguido en La Fortaleza, se impuso 3-2 en 120 minutos para gritar campeón en el Estadio Maracaná. El equipo de Mauricio Pellegrino logró el noveno título de su historia y la cuarta estrella internacional, luego de haber conquistado la Sudamericana 2025. Los dos goles agónicos en Brasil le pusieron el broche a una serie inolvidable frente al conjunto carioca.
En el plano local, el Granate marcha 10° con 8 puntos y tiene dos partidos pendientes que fueron postergados por la disputa de la Recopa. Más allá de los festejos que se extendieron hasta el viernes por la noche, intentará acomodarse en el Torneo Apertura.
Emiliano Amor abrió el marcador para el Halcón:
Defensa y Justicia vs Lanús, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones del encuentro entre Defensa y Justicia y Lanús
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustin Hausch, Juan Gutiérrez y Juan Miritello. El director técnico es Mariano Soso.
- Lanús: Nahuel Losada o Petroli; Morgantini, Pérez, Dejesus, Sepúlveda; Facundo Sánchez o Carrera, Peña Biafore; Salvio o Besozzi, Watson, Aquino o Carrera y Bou. El entrenador es Mauricio Pellegrino.
Otros datos del partido
- Hora: 21:30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Salomé Di Iorio
- Estadio: Norberto Tito Tomaghello
Te puede interesar
Dejá tu comentario