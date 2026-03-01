Defensa y Justicia vs Lanús, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Lanús llega con la euforia a flor de piel. El pasado jueves visitó a Flamengo en Río de Janeiro por la vuelta de la Recopa y, tras el 1-0 conseguido en La Fortaleza, se impuso 3-2 en 120 minutos para gritar campeón en el Estadio Maracaná. El equipo de Mauricio Pellegrino logró el noveno título de su historia y la cuarta estrella internacional, luego de haber conquistado la Sudamericana 2025. Los dos goles agónicos en Brasil le pusieron el broche a una serie inolvidable frente al conjunto carioca.