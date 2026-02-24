Platense vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Platense y Defensa y Justicia se verán las caras este martes desde las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El cruce aparece como uno de los más atractivos de la jornada en la Zona A, ya que enfrenta a dos equipos que protagonizan el arranque del certamen y que llegan separados por apenas un punto en la tabla.