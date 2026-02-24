Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Defensa y Justicia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026
En el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, Platense y Defensa y Justicia se verán las caras este martes desde las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López. El cruce aparece como uno de los más atractivos de la jornada en la Zona A
El conjunto de Vicente López suma 11 unidades y se mantiene como uno de los animadores del grupo. Ganó tres encuentros, empató dos y solo cayó por la mínima ante Independiente. En su última presentación logró destrabar un partido que se le había complicado más de la cuenta: 1-0 a Barracas Central con gol de Augusto Lotti.
Del otro lado estará el Halcón de Florencio Varela, que acumula 10 puntos y permanece invicto. El equipo ganó en sus visitas a Riestra y Newell’s, mientras que empató en cuatro oportunidades. Sin embargo, necesita hacerse fuerte también en casa para sostener su candidatura y no perder terreno frente a los líderes.
Si el Marrón consigue imponerse, alcanzará las 14 unidades y quedará como único puntero de la Zona A. En cambio, si los dirigidos por Florencio Varela logran los tres puntos, treparán a 13 y quedarán momentáneamente en lo más alto, a la espera de lo que hagan Vélez y Estudiantes.
Formaciones de Platense vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Ayrton Portillo, Elías Pereyra; Mateo Aguiar, Aarón Molinas, Rubén Botta, David Barbona; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Cómo ver en vivo Platense vs. Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
