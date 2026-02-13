Defensa y Justicia vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El "Fortín" arriba a este duelo en condición de invicto, sumando 10 unidades sobre 12 posibles, consolidándose como uno de los rivales más sólidos y difíciles de vulnerar en lo que va del torneo.

Formaciones de Defensa y Justicia vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026

Defensa y Justicia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.

Vélez: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos de Defensa y Justicia vs. Vélez