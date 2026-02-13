El IEB+ Argentina Open ya tiene asegurado un finalista argentino: Francisco Cerúndolo o Tomás Etcheverry

Tras el triunfo 6-3 y 6-4 sobre el checo, el porteño llega a las semifinales del ATP 250 que se disputa en la Ciudad de Buenos Aires, una instancia que ya había alcanzado el año pasado, cuando incluso fue finalista para perder en esa instancia ante la revelación brasileña Joao Fonseca (tercer sembrado y 33° del ranking), quien este año cayó en segunda ronda ante Alejandro Tabilo (71°).