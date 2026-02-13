El IEB+ Argentina Open ya tiene asegurado un finalista argentino: Francisco Cerúndolo o Tomás Etcheverry
El porteño y el platense jugarán este sábado en el Lawn Tennis Club por un lugar en la final del torneo de tenis más importante de nuestro país, en un partido que promete ser luchado y al filo de la épica.
Jugando mal, no mostrando todo lo que puede dar, sobre todo en lo que respecta a sus casi legendarios derechazos, esos potentes winners que sabe meter en el lado contrario para dejar impotentes a sus rivales, Francisco Cerúndolo le ganó este viernes a la revelación del IEB+ Argentina Open que se disputa en el Lawn Tennis Club.
El primer preclasificado en el torneo y 19° en el ranking global de la ATP derrotó ajustadamente al checo Vit Kopriva (95°) por cuartos de final, quien en la jornada anterior había derrotado al octavo preclasificado, el italiano Matteo Berrettini.
Tras el triunfo 6-3 y 6-4 sobre el checo, el porteño llega a las semifinales del ATP 250 que se disputa en la Ciudad de Buenos Aires, una instancia que ya había alcanzado el año pasado, cuando incluso fue finalista para perder en esa instancia ante la revelación brasileña Joao Fonseca (tercer sembrado y 33° del ranking), quien este año cayó en segunda ronda ante Alejandro Tabilo (71°).
El primer semifinalista argentino: Tomás Etcheverry
Y hablando del chileno, también este viernes jugó un partidazo en la Cancha Guillermo Vilas del Lawn Tennis Club, pero terminó perdiendo con el argentino Tomás Etcheverry (54°), que se lució con sus poderosos winners y un potente saque.
El platense arrancó con muchas dudas y errores no forzados, perdiendo 1-6 el primer set, pero tuvo una épica remontada para ganar los siguientes dos por 6-3 y 6-4, clasificándose por primera vez a semifinales del Argentina Open y subiendo algunos puestos en el ranking que se actualizará el lunes próximo.
De manera que ya está asegurada una semifinal argentina y, por ende, un finalista de nuestro país: Tommy enfrentará el sábado a Fran para decidir un finalista del torneo local de tenis más importante. La historia muestra paridad entre los dos: igualan en dos triunfos cada uno, aunque en 2025 las dos victorias correspondieron a Cerúndolo.
