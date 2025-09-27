Definidos los cruces: así se jugarán las semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

La expectativa en Avellaneda es enorme: tras ganar la Sudamericana en 2024 y la Recopa 2025, la Academia quiere sumar su segunda Libertadores, después de la de 1967. El equipo de Gustavo Costas llega sólido: lideró su grupo con Fortaleza, Bucaramanga y Colo Colo, y luego eliminó a Peñarol y Vélez.

lanus maracaná Foto: X @clublanus

Lanús quiere volver a jugar una final de Copa Sudamericana: objetivo U. de Chile

En paralelo, la Sudamericana ofrecerá otro duelo apasionante con presencia albiceleste: Lanús se medirá ante Universidad de Chile el jueves 23 en Santiago a las 19:00, y la revancha será el jueves 30 en La Fortaleza.

Los trasandinos no podrán contar con público debido a una sanción disciplinaria, lo que le da al Granate una ventaja anímica extra. La otra semifinal será entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, que se enfrentarán el 21 y el 28 de octubre.

