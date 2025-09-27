Definidos los cruces: así se jugarán las semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
Racing enfrentará a Flamengo y Lanús hará lo propio con Universidad de Chile. Las llaves se resolverán a fines de octubre con partidos de alto voltaje.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) puso fin a la incertidumbre y oficializó las fechas y horarios de las semifinales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana 2025. El anuncio organiza el camino hacia las finales de los torneos más importantes del continente, donde dos equipos argentinos sueñan con la gloria: Racing en la Libertadores y Lanús en la Sudamericana.
Con este calendario confirmado, los hinchas ya marcan en rojo sus agendas. Octubre será un mes cargado de emoción, con la ilusión de ver a equipos argentinos en lo más alto del fútbol sudamericano.
Racing buscará la final de la Copa Libertadores ante Flamengo
En la primera, la acción comenzará el miércoles 22 de octubre, cuando Flamengo reciba a Racing en el mítico estadio Maracaná desde las 21:30. La otra llave de ida se disputará un día después: Liga de Quito frente a Palmeiras, también a las 21:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
Las revanchas tendrán lugar la semana siguiente: Racing será local en el Cilindro de Avellaneda el miércoles 29, y Palmeiras recibirá a Liga en el Allianz Parque de San Pablo el jueves 30.
La expectativa en Avellaneda es enorme: tras ganar la Sudamericana en 2024 y la Recopa 2025, la Academia quiere sumar su segunda Libertadores, después de la de 1967. El equipo de Gustavo Costas llega sólido: lideró su grupo con Fortaleza, Bucaramanga y Colo Colo, y luego eliminó a Peñarol y Vélez.
Lanús quiere volver a jugar una final de Copa Sudamericana: objetivo U. de Chile
En paralelo, la Sudamericana ofrecerá otro duelo apasionante con presencia albiceleste: Lanús se medirá ante Universidad de Chile el jueves 23 en Santiago a las 19:00, y la revancha será el jueves 30 en La Fortaleza.
Los trasandinos no podrán contar con público debido a una sanción disciplinaria, lo que le da al Granate una ventaja anímica extra. La otra semifinal será entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, que se enfrentarán el 21 y el 28 de octubre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario