El gesto de la figura del Flamengo que lo podría dejar afuera de la semifinal de la Copa Libertadores
El delantero brasileño quedó en el centro de las críticas luego de hacer un gesto obsceno hacia la hinchada de Estudiantes, lo que podría derivar en una sanción.
Flamengo consiguió el pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 después de superar a Estudiantes de La Plata en una dramática definición por penales. El festejo del Mengao dentro del estadio UNO-Jorge Luis Hirschi estuvo marcado por la euforia, pero también por un episodio que encendió la polémica y dejó a uno de sus futbolistas bajo la lupa: Bruno Henrique.
El atacante de 34 años, figura emblemática del equipo brasileño, protagonizó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó la indignación de los hinchas locales. En pleno festejo frente a la popular de “Los Leales”, el jugador se tomó los genitales mientras gritaba desafiante un “¡Vamos!”, lo que fue interpretado como una provocación directa hacia la parcialidad pincha.
Lejos de pasar desapercibido, el gesto generó una catarata de reacciones, y muchos usuarios comenzaron a pedir que la Conmebol actúe de oficio. La situación se dio en un clima ya caldeado: mientras los futbolistas de Fla celebraban su clasificación, desde la tribuna local volaban objetos en señal de bronca por la eliminación.
En lugar de retirarse hacia el vestuario para evitar incidentes, algunos jugadores del conjunto carioca eligieron mantener el festejo a metros de la hinchada rival, lo que terminó por encender aún más los ánimos. En este contexto, el nombre de Bruno Henrique se convirtió en tendencia en redes sociales y en los principales portales deportivos.
No solo se cuestionó su accionar por considerarse antideportivo, sino que además se puso en debate la posible sanción que podría recibir. El reglamento disciplinario de la Conmebol contempla sanciones por gestos obscenos o provocaciones hacia el público, lo que abre la puerta a que el Tribunal de Disciplina intervenga antes de la semifinal ante Racing.
Cuándo se jugaría la semifinal de la Copa Libertadores frente a Racing
El cruce frente a la Academia se perfila como uno de los platos fuertes del torneo. La ida está prevista para el 21 o 22 de octubre en el Maracaná, mientras que la revancha se disputará el 28 o 29 en el Cilindro de Avellaneda. En caso de confirmarse un castigo, Flamengo perdería a uno de sus jugadores de experiencia en un duelo decisivo.
