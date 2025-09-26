El gesto de la figura del Flamengo que lo podría dejar afuera de la semifinal de la Copa Libertadores

No solo se cuestionó su accionar por considerarse antideportivo, sino que además se puso en debate la posible sanción que podría recibir. El reglamento disciplinario de la Conmebol contempla sanciones por gestos obscenos o provocaciones hacia el público, lo que abre la puerta a que el Tribunal de Disciplina intervenga antes de la semifinal ante Racing.

Cuándo se jugaría la semifinal de la Copa Libertadores frente a Racing

El cruce frente a la Academia se perfila como uno de los platos fuertes del torneo. La ida está prevista para el 21 o 22 de octubre en el Maracaná, mientras que la revancha se disputará el 28 o 29 en el Cilindro de Avellaneda. En caso de confirmarse un castigo, Flamengo perdería a uno de sus jugadores de experiencia en un duelo decisivo.