La chicana de Flamengo que encendió la polémica tras eliminar a Estudiantes de la Copa Libertadores

Otros remarcaron que se trataba de una falta de respeto incluso hacia Rossi, arquero argentino que fue clave para la clasificación del Mengao.

La polémica alcanzó además a la cuenta en inglés de Flamengo, que se sumó a las burlas calificando con una “F” a Estudiantes -la peor nota posible en el sistema académico anglosajón- y con el mensaje: “Debieron estudiar más”.

Más allá de las críticas, las chicanas forman parte del folclore habitual en el fútbol sudamericano, especialmente cuando se trata de instancias decisivas como la Libertadores. Sin embargo, esta vez la comparación con Maradona encendió un debate que promete seguir generando repercusiones en la previa del choque con Racing.