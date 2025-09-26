La chicana de Flamengo que encendió la polémica tras eliminar a Estudiantes de la Copa Libertadores
El club brasileño usó sus redes sociales para burlarse del Pincha y provocar a los hinchas argentinos con comparaciones culturales.
Flamengo se metió entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores 2025 luego de una serie vibrante contra Estudiantes de La Plata que se definió desde el punto del penal. Con Agustín Rossi como héroe al atajar dos remates decisivos, el conjunto carioca festejó con euforia en UNO y aseguró su lugar en semifinales, donde enfrentará a Racing.
Sin embargo, la alegría deportiva quedó rápidamente acompañada por una polémica en redes sociales que abrió un nuevo capítulo en la histórica rivalidad futbolera entre Argentina y Brasil. Apenas consumada la clasificación, la cuenta oficial de Flamengo en X lanzó una serie de publicaciones cargadas de ironía y comparaciones.
En ellas, el club no solo celebró haber eliminado al Pincha, sino que también apuntó directamente a la identidad cultural argentina. Entre las frases más llamativas aparecieron “el mate helado es mejor que el caliente”, “la samba mejor que el tango”, “el churrasco más sabroso que el asado” y hasta “el real mejor que el peso”. Sin embargo, el mensaje que más repercusión generó fue el que afirmaba: “Zico es mejor que Maradona”.
El posteo no tardó en viralizarse y recibió críticas tanto de hinchas argentinos como de propios seguidores del Mengao, que consideraron la chicana como innecesaria. Algunos usuarios brasileños señalaron que la comparación carece de sentido, ya que la figura de Diego Maradona es indiscutida en cualquier debate histórico y, en todo caso, el único que entra en esa conversación frente al Diez es Pelé.
Otros remarcaron que se trataba de una falta de respeto incluso hacia Rossi, arquero argentino que fue clave para la clasificación del Mengao.
La polémica alcanzó además a la cuenta en inglés de Flamengo, que se sumó a las burlas calificando con una “F” a Estudiantes -la peor nota posible en el sistema académico anglosajón- y con el mensaje: “Debieron estudiar más”.
Más allá de las críticas, las chicanas forman parte del folclore habitual en el fútbol sudamericano, especialmente cuando se trata de instancias decisivas como la Libertadores. Sin embargo, esta vez la comparación con Maradona encendió un debate que promete seguir generando repercusiones en la previa del choque con Racing.
