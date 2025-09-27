Racing alimenta la ilusión de volver a ver a Rodrigo De Paul para la Copa Libertadores

milito de paul

El antecedente que más circula en redes es el de Rolando Schiavi en 2009, cuando fue cedido desde Newell’s a Estudiantes para jugar la Copa. Sin embargo, esa situación fue distinta: la normativa vigente hoy no permite refuerzos externos en semifinales o finales, salvo que un futbolista sufra una lesión, enfermedad o sanción que lo deje inactivo por al menos cuatro meses.

La Conmebol, en su artículo 10, establece que en esos casos excepcionales un club puede reemplazar a un jugador lesionado, aunque sin vulnerar las obligaciones contractuales preexistentes. Esto implica que, salvo que ocurra una situación de fuerza mayor, Racing no tiene margen reglamentario para sumar a De Paul en esta instancia.