Racing alimenta la ilusión de volver a ver a Rodrigo De Paul para la Copa Libertadores
El deseo de los hinchas se encendió tras una declaración de Diego Milito, aunque las reglas de Conmebol hacen que parezca imposible.
La clasificación de Racing a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Vélez encendió una fuerte ilusión en Avellaneda: la posibilidad de que Rodrigo De Paul regrese, al menos por unos partidos, para reforzar al equipo de Gustavo Costas.
La versión explotó entre los hinchas en redes sociales, especialmente después de que Diego Milito, actual presidente de la Academia, se refiriera al mediocampista de la Selección argentina con un mensaje cargado de nostalgia y esperanza. En diálogo con ESPN, no confirmó ninguna gestión formal, pero dejó abierta la puerta en lo afectivo.
“Rodrigo y Lautaro (Martínez) saben que este club siempre será su casa. Los quiero mucho a los dos y tienen las puertas abiertas”, señaló. Esa frase bastó para que los fanáticos iniciaran campañas digitales, compartieran recuerdos y hasta elaboraran hipótesis sobre cómo podría concretarse un eventual regreso.
Qué dice la Conmebol sobre incorporar jugadores en instancias finales
Sin embargo, la realidad deportiva y reglamentaria es más compleja. De Paul es figura en el Inter Miami y su salida no está en los planes de la institución española. Además, el reglamento de la Conmebol limita la posibilidad de incorporar futbolistas en instancias tan avanzadas de la competencia. Solo es posible realizar hasta tres cambios en la lista de buena fe, siempre y cuando se trate de jugadores que ya pertenecen al plantel y que no habían sido incluidos en etapas previas.
El antecedente que más circula en redes es el de Rolando Schiavi en 2009, cuando fue cedido desde Newell’s a Estudiantes para jugar la Copa. Sin embargo, esa situación fue distinta: la normativa vigente hoy no permite refuerzos externos en semifinales o finales, salvo que un futbolista sufra una lesión, enfermedad o sanción que lo deje inactivo por al menos cuatro meses.
La Conmebol, en su artículo 10, establece que en esos casos excepcionales un club puede reemplazar a un jugador lesionado, aunque sin vulnerar las obligaciones contractuales preexistentes. Esto implica que, salvo que ocurra una situación de fuerza mayor, Racing no tiene margen reglamentario para sumar a De Paul en esta instancia.
