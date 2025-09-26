La repudiable chicana de Liga de Quito a Sao Paulo que generó mucho enojo en Uruguay
El club ecuatoriano celebró su pase a semifinales de la Copa Libertadores con un mensaje que recordó trágicamente la muerte de Juan Izquierdo, exjugador de Nacional.
La histórica clasificación de Liga de Quito (LDU) a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 generó una explosión de alegría entre sus hinchas, pero también un fuerte rechazo por un mensaje publicado en redes sociales. Minutos después de vencer a San Pablo en los cuartos de final, la cuenta oficial del club ecuatoriano escribió: “Definitivamente, el Morumbí sí te mata”.
El comentario, que buscaba reflejar la intensidad de la victoria, fue percibido como insensible por muchos usuarios, debido a la trágica muerte de Juan Izquierdo, defensor uruguayo que falleció tras descompensarse en el estadio del San Pablo. La reacción inmediata de la comunidad y la repercusión mediática obligaron a LDU a eliminar rápidamente la publicación.
No obstante, el episodio escaló cuando el Club Nacional de Football, institución donde Izquierdo se desempeñaba al momento del accidente, emitió un comunicado oficial repudiando el mensaje. “Desde el Club Nacional de Football rechazamos enfáticamente el mensaje en redes sociales publicado por Liga de Quito. Mensajes de este nivel tocan un tema muy doloroso tanto para nuestra institución, como para São Paulo, para el fútbol sudamericano y mundial. Entendemos que estos mensajes atentan contra el trabajo conjunto que realizamos todos los clubes contra la erradicación de la violencia en nuestro deporte”, expresó el club uruguayo.
El incidente subrayó la sensibilidad que requiere la comunicación de los clubes en redes sociales, especialmente cuando se alude a tragedias que involucraron a deportistas y que marcaron profundamente a instituciones y fanáticos. Lo sucedido reflejó la importancia de la responsabilidad institucional y la empatía, incluso en momentos de festejo deportivo.
El gran momento de Liga de Quito
En lo deportivo, Liga de Quito continúa su camino en la Libertadores y se prepara para enfrentar a Palmeiras en semifinales. Tras superar a San Pablo con un contundente global de 3-0, el equipo ecuatoriano jugará la ida en Ecuador y la vuelta en Brasil.
De conseguir el pase, el conjunto dirigido por Tiago Nunes asegurará su lugar en la final de Lima, prevista para el 29 de noviembre, donde podría enfrentarse con Racing o Flamengo, los otros semifinalistas del certamen.
