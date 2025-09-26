La repudiable chicana de Liga de Quito a Sao Paulo que generó mucho enojo en Uruguay

El incidente subrayó la sensibilidad que requiere la comunicación de los clubes en redes sociales, especialmente cuando se alude a tragedias que involucraron a deportistas y que marcaron profundamente a instituciones y fanáticos. Lo sucedido reflejó la importancia de la responsabilidad institucional y la empatía, incluso en momentos de festejo deportivo.

liga de quito

El gran momento de Liga de Quito

En lo deportivo, Liga de Quito continúa su camino en la Libertadores y se prepara para enfrentar a Palmeiras en semifinales. Tras superar a San Pablo con un contundente global de 3-0, el equipo ecuatoriano jugará la ida en Ecuador y la vuelta en Brasil.

De conseguir el pase, el conjunto dirigido por Tiago Nunes asegurará su lugar en la final de Lima, prevista para el 29 de noviembre, donde podría enfrentarse con Racing o Flamengo, los otros semifinalistas del certamen.