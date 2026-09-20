Franco Mastantuono en la mira por un escrache de una modelo de OnlyFans: que pasó

La joven creadora de contenido, que se encontraba de visita en la ciudad de Florencia, compartió un video en Instagram mostrando la captura de una conversación con el usuario pixelado, aunque de manera sumamente reconocible. Según expuso, el mensaje constaba de la reacción de un emoji de fuego a una de sus historias e incluía una frase directa invitándola a su hotel. "Se creen muy importantes y que tienen derecho a hacer lo que se les da la gana", reflexionó la modelo en su descargo.