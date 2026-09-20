Franco Mastantuono en la mira por un escrache de una modelo de OnlyFans: que pasó
El exjugador de River se vio envuelto en una fuerte polémica en las redes sociales tras el reclamo de una creadora de contenido.
Franco Mastantuono quedó en el centro de la escena en las últimas horas por un insólito episodio extrafutbolístico. Con apenas 19 años, el atacante formado en River que pertenece al Real Madrid y actualmente viste la camiseta de la Fiorentina a préstamo fue expuesto en las redes sociales por una modelo colombiana de OnlyFans, quien reveló haber recibido mensajes privados subidos de tono desde la cuenta del futbolista.
La joven creadora de contenido, que se encontraba de visita en la ciudad de Florencia, compartió un video en Instagram mostrando la captura de una conversación con el usuario pixelado, aunque de manera sumamente reconocible. Según expuso, el mensaje constaba de la reacción de un emoji de fuego a una de sus historias e incluía una frase directa invitándola a su hotel. "Se creen muy importantes y que tienen derecho a hacer lo que se les da la gana", reflexionó la modelo en su descargo.
Franco Mastantuono en la mira por un escrache de una modelo de OnlyFans: que pasó
Ante el revuelo ocasionado y la ola de comentarios en las plataformas digitales que ponían en duda la veracidad de la captura, el propio deportista salió al cruce mediante una escueta historia en sus redes oficiales para desestimar la versión: "No se crean todas las pavadas, por favor", escribió de forma categórica para ponerle un freno a la controversia.
Más allá del ruido mediático, la actualidad deportiva del extremo en la Serie A resulta formidable. Tras un inicio de adaptación, se ganó la titularidad en la Fiore y deslumbró al fútbol italiano con un histórico hat-trick frente al Venezia en la victoria por 4-2, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia del club en marcar un triplete.
Este nivel superlativo le valió una recompensa inmediata en el plano internacional: Lionel Scaloni decidió volver a citarlo a la Selección Argentina para afrontar los amistosos de la fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, en lo que será la antesala de la despedida de Lionel Messi. De esta manera, el joven talento busca dar vuelta la página de la polémica y enfocarse de lleno en consolidar su gran arranque de temporada tanto en Europa como en el conjunto albiceleste.
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