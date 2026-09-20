La impresionante donación de Lionel Messi para construir un centro de cáncer infantil en Barcelona
A través de su fundación, el astro aportó 2,6 millones de euros para financiar la obra del SJD Pediatric Cancer Center, un espacio con capacidad para atender a unos 400 pacientes por año.
Lionel Messi volvió a convertirse en protagonista por una causa benéfica de enorme impacto social fuera de las canchas. La Fundación Leo Messi concretó una millonaria contribución económica de 2,6 millones de euros que resultó determinante para completar la financiación y puesta en marcha del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un complejo altamente especializado en el tratamiento del cáncer infantil dentro de España.
La construcción de este centro pediátrico de vanguardia requirió una inversión total cercana a los 30 millones de euros, solventada mediante el esfuerzo combinado de organizaciones, empresas y aportes particulares. En ese marco, la donación efectuada por la fundación del capitán argentino —en conjunto con la Fundación Stavros Niarchos— aportó el impulso final clave para destrabar los fondos que faltaban y concretar la apertura del moderno edificio de 5.137 metros cuadrados.
La impresionante donación de Lionel Messi para construir un centro de cáncer infantil en Barcelona
Ubicado dentro del ecosistema del célebre Hospital Sant Joan de Déu, el nuevo complejo fue diseñado específicamente para concentrar en una misma estructura todas las etapas de atención: desde el diagnóstico y los tratamientos avanzados, hasta la investigación médica, los ensayos clínicos y el acompañamiento contención para las familias de los jóvenes pacientes. Su capacidad operativa está preparada para recibir y asistir a más de 400 niños y adolescentes por año, incluyendo derivados de diversas regiones.
El compromiso del actual futbolista con esta institución catalana no es novedoso, ya que previamente encabezó múltiples campañas solidarias orientadas a la salud y la infancia. Con este nuevo aporte de 2,6 millones de euros en una obra de 30 millones, Messi reafirma el rol activo de su fundación en la creación de infraestructura sanitaria de primer nivel destinada a mejorar la calidad de vida de cientos de chicos.
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