La impresionante donación de Lionel Messi para construir un centro de cáncer infantil en Barcelona

Ubicado dentro del ecosistema del célebre Hospital Sant Joan de Déu, el nuevo complejo fue diseñado específicamente para concentrar en una misma estructura todas las etapas de atención: desde el diagnóstico y los tratamientos avanzados, hasta la investigación médica, los ensayos clínicos y el acompañamiento contención para las familias de los jóvenes pacientes. Su capacidad operativa está preparada para recibir y asistir a más de 400 niños y adolescentes por año, incluyendo derivados de diversas regiones.