Del cariño al enojo: la noche caliente de Dibu Martínez en su vuelta a la cancha del Arsenal

Dentro del campo de juego, tampoco fue una buena noche para el arquero argentino. En la jugada del primer gol, salió de manera desprolija a cortar un centro y quedó expuesto, situación que marcó el inicio de una goleada dura para Aston Villa. El resultado lo alejó de la cima de la tabla, que ahora lidera Arsenal con 45 puntos, cinco más que Manchester City.

Así, lo que prometía ser un reencuentro especial terminó convertido en una velada para el olvido para Dibu Martínez, atravesada por errores, derrota y un final caliente que dejó en evidencia que el pasado, a veces, no alcanza para apagar las tensiones del presente.