Del cariño al enojo: la noche caliente de Dibu Martínez en su vuelta a la cancha del Arsenal
El arquero campeón del mundo vivió un regreso cargado de tensión a Londres, donde Aston Villa fue goleado y el vínculo histórico con el club inglés quedó opacado por un cruce con los hinchas.
El regreso de Emiliano “Dibu” Martínez al Emirates Stadium estuvo lejos de ser una jornada emotiva. Arsenal fue contundente, se impuso 4-1 ante Aston Villa y no solo cortó la racha de once triunfos consecutivos de los Villanos, sino que además dejó una imagen inesperada: el arquero argentino protagonizando un fuerte intercambio con hinchas del club donde pasó más de una década de su carrera.
El episodio, ocurrido tras el pitazo final, se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los focos del partido disputado en Londres. Una vez consumada la derrota por la Premier League, mientras se dirigía al vestuario, Martínez recibió reproches desde la tribuna. Lejos de ignorarlos, respondió visiblemente molesto, en un ida y vuelta que fue registrado por teléfonos celulares.
Desde las gradas, incluso, se escuchó a un simpatizante hacer referencia a lo “agitado” que estaba el arquero tras el cruce. Las imágenes circularon en redes sociales y sorprendieron por el tono del intercambio, especialmente por el pasado del marplatense con la camiseta de Arsenal. El club londinense ocupa un lugar central en la historia personal y profesional de Dibu.
Dibu Martínez estuvo 10 años en Arsenal: seis préstamos y escasas participaciones
Llegó en 2010 desde Independiente para incorporarse a las divisiones juveniles y permaneció ligado a la institución durante diez años. Sin embargo, su paso estuvo marcado por la frustración: seis préstamos a distintos equipos y escasas oportunidades reales en el primer equipo. Recién en 2020, una lesión del alemán Bernd Leno le abrió la puerta de la titularidad, etapa que culminó con la obtención de la FA Cup y una salida definitiva a Aston Villa.
Ese cambio de aire fue determinante. En Birmingham encontró continuidad, liderazgo y el escenario ideal para convertirse en una de las figuras del fútbol inglés. A partir de allí también llegó la consolidación en la Selección Argentina, con la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y las dos Copas América como hitos máximos de su carrera. Por eso, el cruce con los hinchas del club que lo formó generó tanto impacto.
Dentro del campo de juego, tampoco fue una buena noche para el arquero argentino. En la jugada del primer gol, salió de manera desprolija a cortar un centro y quedó expuesto, situación que marcó el inicio de una goleada dura para Aston Villa. El resultado lo alejó de la cima de la tabla, que ahora lidera Arsenal con 45 puntos, cinco más que Manchester City.
Así, lo que prometía ser un reencuentro especial terminó convertido en una velada para el olvido para Dibu Martínez, atravesada por errores, derrota y un final caliente que dejó en evidencia que el pasado, a veces, no alcanza para apagar las tensiones del presente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario