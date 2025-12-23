Lo aman: el tremendo festejo navideño del Dibu Martínez con los hinchas del Aston Villa
El arquero argentino celebró la victoria ante Manchester United con un gesto especial hacia un joven hincha y un baile con gorro de Papá Noel que se volvió viral.
La victoria de Aston Villa frente a Manchester United en Villa Park dejó una de las postales más simpáticas del fin de semana en la Premier League. Tras el triunfo por 2-1, el club difundió un video que reveló el detrás de escena del festejo navideño de Emiliano “Dibu” Martínez, protagonista de una celebración que rápidamente se viralizó.
En las imágenes se observa al arquero argentino acercarse a la tribuna, donde un joven hincha lucía un gorro de Papá Noel con los colores y el escudo de Aston Villa. Martínez se quitó la camiseta y se la regaló al niño, a cambio del gorro navideño. Con el accesorio puesto, el Dibu realizó un breve baile frente a la hinchada, provocando una ovación generalizada, y luego devolvió el gorro, cerrando el momento con una muestra de cercanía con el público.
El festejo se dio en el marco de un partido exigente para el conjunto de Birmingham. Aston Villa se impuso por 2-1 con goles de Morgan Rogers, mientras que Matheus Cunha descontó para el Manchester United. El arquero campeón del mundo fue clave para sostener la ventaja: realizó cuatro atajadas determinantes y, pese a haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza tras un choque con Matty Cash en el primer tiempo, logró continuar y terminó siendo una de las figuras del encuentro.
El club compartió la secuencia en sus redes sociales oficiales con un mensaje alusivo a las fiestas: “Feliz Navidad”, acompañado por un emoji de un árbol navideño. El gesto fue celebrado por los hinchas, que destacaron la espontaneidad del arquero y el vínculo que construyó con la afición desde su llegada.
En lo deportivo, el triunfo permitió a Aston Villa alcanzar los 36 puntos y mantenerse entre los primeros puestos de la Premier League, solo por detrás de Arsenal (39) y Manchester City (37). El próximo compromiso será ante Chelsea, como visitante, en un duelo clave por la parte alta de la tabla. Además, los Villanos son protagonistas en la Europa League, donde lideran su grupo junto a Lyon y Midtjylland con 15 puntos en seis partidos, y el próximo 10 de enero buscarán avanzar en la FA Cup cuando enfrenten al Tottenham.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario