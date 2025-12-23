Lo aman: el tremendo festejo navideño del Dibu Martínez con los hinchas del Aston Villa

En lo deportivo, el triunfo permitió a Aston Villa alcanzar los 36 puntos y mantenerse entre los primeros puestos de la Premier League, solo por detrás de Arsenal (39) y Manchester City (37). El próximo compromiso será ante Chelsea, como visitante, en un duelo clave por la parte alta de la tabla. Además, los Villanos son protagonistas en la Europa League, donde lideran su grupo junto a Lyon y Midtjylland con 15 puntos en seis partidos, y el próximo 10 de enero buscarán avanzar en la FA Cup cuando enfrenten al Tottenham.