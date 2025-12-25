Dibu Martínez celebró la Navidad en Inglaterra con un look familiar que llamó la atención

dibu martinez familia

Martínez atraviesa una etapa clave de la temporada con el Aston Villa, club en el que es una de las figuras indiscutidas. La Premier League continúa con su intenso ritmo de partidos durante las fiestas, lo que explica por qué muchos futbolistas optan por quedarse en Inglaterra en lugar de viajar. En su caso, la decisión implicó adaptar los festejos a la rutina europea, pero sin resignar el clima familiar.

Tras la celebración navideña, el arquero argentino deberá volver rápidamente al foco competitivo. Este sábado será titular cuando el Aston Villa visite al Chelsea, equipo en el que milita Enzo Fernández, en el marco de la 18ª fecha del campeonato inglés. El duelo promete ser exigente y no le dará demasiado margen para extender los festejos.

Mientras tanto, la imagen navideña del Dibu y su familia se convirtió en una de las postales más comentadas del día, reflejando una faceta íntima y cercana de uno de los grandes referentes del fútbol argentino actual. En medio de compromisos, viajes y presión deportiva, el arquero dejó en claro que, incluso lejos de casa, la Navidad sigue teniendo un significado profundo.