Dibu Martínez celebró la Navidad en Inglaterra con un look familiar que llamó la atención
El arquero campeón del mundo pasó las fiestas en su país de residencia por las exigencias de la Premier League y compartió una postal íntima junto a su esposa e hijos.
La llegada de la Navidad suele marcar un paréntesis especial para los futbolistas argentinos que juegan en el exterior, muchos de los cuales aprovechan el receso para volver al país y reencontrarse con su familia. Sin embargo, el calendario del fútbol inglés no concede treguas durante el cierre del año y obliga a varios protagonistas a permanecer en Europa.
Ese fue el caso de Emiliano “Dibu” Martínez, quien pasó el 25 de diciembre en Inglaterra junto a su entorno más cercano. El arquero de la Selección Argentina, campeón del mundo y bicampeón de América, eligió celebrar la fecha de una manera simple, hogareña y cargada de simbolismo.
A través de sus redes sociales, compartió una imagen junto a su esposa y sus hijos que no tardó en llamar la atención de sus seguidores. En la postal, toda la familia aparece vestida con un pijama enterizo idéntico, de color rojo intenso, decorado con figuras de Papá Noel y los clásicos motivos navideños en tonos verdes y blancos.
El look coordinado, con un marcado estilo infantil y festivo, reforzó la idea de unión y tradición familiar, un valor que el propio Martínez suele destacar cada vez que tiene la oportunidad. Junto a la imagen, el arquero escribió una frase breve pero contundente: “Lo que realmente importa en la vida es la familia. #FelizNavidad”, un mensaje que sintetizó el espíritu del festejo y generó miles de reacciones.
No es la primera vez que el Dibu comparte momentos personales vinculados a fechas especiales, aunque esta celebración tuvo un condimento particular por la distancia con la Argentina. A pesar de estar lejos del país, el arquero mostró que la esencia de la Navidad se mantuvo intacta, priorizando el tiempo con sus seres queridos en un contexto marcado por la exigencia profesional.
Martínez atraviesa una etapa clave de la temporada con el Aston Villa, club en el que es una de las figuras indiscutidas. La Premier League continúa con su intenso ritmo de partidos durante las fiestas, lo que explica por qué muchos futbolistas optan por quedarse en Inglaterra en lugar de viajar. En su caso, la decisión implicó adaptar los festejos a la rutina europea, pero sin resignar el clima familiar.
Tras la celebración navideña, el arquero argentino deberá volver rápidamente al foco competitivo. Este sábado será titular cuando el Aston Villa visite al Chelsea, equipo en el que milita Enzo Fernández, en el marco de la 18ª fecha del campeonato inglés. El duelo promete ser exigente y no le dará demasiado margen para extender los festejos.
Mientras tanto, la imagen navideña del Dibu y su familia se convirtió en una de las postales más comentadas del día, reflejando una faceta íntima y cercana de uno de los grandes referentes del fútbol argentino actual. En medio de compromisos, viajes y presión deportiva, el arquero dejó en claro que, incluso lejos de casa, la Navidad sigue teniendo un significado profundo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario