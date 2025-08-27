Del césped a Hollywood: la increíble historia del ex futbolista que se hizo actor y ahora es agricultor

El exvolante tenía un estilo de juego aguerrido y físico, motivo por el cual lo apodaron “El psicópata”. Lo cierto es que su temperamento le dejó un récord imbatible en la Premier League: fue el jugador que más rápido se fue expulsado, a los tres segundos de comenzado el encuentro.

Su vida después del retiro

Vinnie Jones.jpg Tras su retiro, Jones se metió de lleno en el mundo del cine y rural.

Tras retirarse del fútbol, Jones decidió alejarse del ruido deportivo y se volcó a la vida rural, construyendo una nueva rutina lejos de las presiones. Aun así, su historia siguió atrayendo atención al convertirse en protagonista de un documental en Discovery+.

Sin embargo, antes de dedicarse por completo al campo, exploró el cine en Hollywood, participando en diversas películas reconocidas que lo hicieron famoso fuera del ámbito futbolístico.