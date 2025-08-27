Del césped a Hollywood: la increíble historia del ex futbolista que se hizo actor y ahora es agricultor
De ser uno de los jugadores más emblemáticos de la Premier League a la pantalla grande, sin escalas. ¿De quién se trata?
Vinnie Jones dejó una marca imborrable en el fútbol inglés, ya que no solo se destacó por su gran rendimiento dentro del campo de juego, sino que también fue reconocido por su temperamento. Su carrera estuvo ligada a varios clubes, aunque fue en Wimbledon donde alcanzó su momento más alto, levantando la FA Cup en 1988.
Al retirarse del fútbol, Jones decidió reinventarse por completo: se adentró en mundo del cine y, más tarde, se abrió camino en la vida rural. Esta nueva faceta le permitió reunir sus dos pasiones: el campo y las cámaras.
Vinnie Jones y su paso por el fútbol
Jones comenzó su trayectoria en el Wimbledon, siendo parte del legendario grupo apodado "The Crazy Gang". Fue allí donde vivió su momento más destacado como jugador, conquistando la FA Cup en 1988, el único título de su carrera.
Tras ese éxito, se sumó a varios equipos importantes, como Leeds United, Sheffield United y Chelsea, durante el periodo 1989-1992. Sin embargo, regresó a su primer amor cerrar su etapa como futbolista en 1999.
El exvolante tenía un estilo de juego aguerrido y físico, motivo por el cual lo apodaron “El psicópata”. Lo cierto es que su temperamento le dejó un récord imbatible en la Premier League: fue el jugador que más rápido se fue expulsado, a los tres segundos de comenzado el encuentro.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, Jones decidió alejarse del ruido deportivo y se volcó a la vida rural, construyendo una nueva rutina lejos de las presiones. Aun así, su historia siguió atrayendo atención al convertirse en protagonista de un documental en Discovery+.
Sin embargo, antes de dedicarse por completo al campo, exploró el cine en Hollywood, participando en diversas películas reconocidas que lo hicieron famoso fuera del ámbito futbolístico.
