De campeón de América con Uruguay y figura en River a empleado municipal: la vida de Alfonso Domínguez

Su vida después del retiro

Domínguez y la Copa América.jpg Domínguez fue pieza clave en la obtención de la Copa América de 1987.

Una vez que colgó los botines, Domínguez volvió a su tierra natal, Durazno, para disfrutar de una vida más tranquila. A pesar de alejarse del fútbol, continuó vinculado al deporte: trabaja en el área de deportes de la municipalidad y también es el entrenador en el club de su barrio. Esto le permite transmitir su experiencia a las nuevas generaciones.