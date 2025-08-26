De la gloria al éxito empresarial, la historia del futbolista que se retiró y se hizo millonario
Multicampeón en Europa, este exfutbolista cambió los botines por la tecnología y gana millones de dólares. ¿De quién se trata?
Ryan Bertrand, destacado exjugador inglés y campeón con el Leicester City, brilló durante su carrera en la Premier League. Bertrand es sinónimo de campeón, ya que se alzó con diferentes títulos durante toda su carrera, aunque el logro más imponente fue la UEFA Champions Legue con el Chelsea.
Sin embargo, tras retirarse del fútbol profesional, decidió explorar el mundo empresarial y lanzó un proyecto que hoy le genera millones de dólares al año. Esta giro radical le permite llevar un estilo de vida tranquilo, cerca de su familia y con estabilidad económica.
Ryan Bertrand y su paso por el fútbol
Bertrand inició su carrera en Chelsea en 2006. Pero durante sus primeros años, defendió los colores del AFC Bournemouth, Oldham Athletic y Norwich City, lo que le permitió ganar continuidad y experiencia en una de las ligas más competitivas del mundo.
En 2012 regresó a Chelsea, donde vivió momentos destacados: se coronó campeón de la UEFA Champions League y también sumó a su palmarés la FA Cup y la UEFA Europa League. Tras su etapa en Londres, tuvo un breve paso por Aston Villa antes de llegar al Southampton, club en el que se convirtió en un referente.
A nivel internacional, Bertrand defendió a Inglaterra en la Eurocopa 2016, uno de los puntos más altos de su carrera. Su trayectoria concluyó en el Leicester City, donde ganó la Community Shield en la temporada 2021/22, y se retiró del fútbol profesional en 2023.
Su vida después del retiro
Antes de retirarse, Bertrand se adentró en la tecnología financiera y fundó Silicon Markets en 2015. Esta empresa le permite generar millones al año, al mismo tiempo que le posibilita estar cerca de su familia y amigos, algo que no pudo hacer durante su carrera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario