De promesa en River a héroe de Malvinas: la historia del futbolista que cambió su vida para siempre
Tras defender la Patria en 1982, este exjugador continuó con su carrera hasta que decidió colgar los botines con 34 años. ¿De quién se trata?
La Guerra de Malvinas dejó una huella imborrable en la historia de Argentina, con jóvenes que arriesgaron su vida por defender la Patria en 1982. Entre ellos se encontraba Gustavo De Luca, quien tuvo que dejar el fútbol, una de sus grandes pasiones, para luchar con valor ante las fuerzas de Reino Unido.
Formado en las divisiones inferiores de River Plate, De Luca encontró en el deporte una vía de escape luego de regresar del combate. Por otro lado, se retiró a los 34 años y decidió cambiar de rumbo y se dedicó al sector inmobiliario, llevando un estilo de vida tranquilo y sin presiones.
Gustavo De Luca y su paso por el fútbol
De Luca inició su camino en las divisiones inferiores de River, compartiendo vestuario con jugadores destacados como Sergio Goycochea y Néstor Gorosito. Pero su vida cambió drásticamente en 1982, cuando fue llamado a servir en la Guerra de Malvinas.
Durante el conflicto ante Reino Unido, sufrió una herida de bala que le dejó grandes secuelas, pero el fútbol se convirtió en un pilar clave para superar las dificultades que le dejó la guerra.
Tras el regreso, De Luca padeció una lesión en la rodilla le impidió debutar en la Primera División del "Millonario", aunque tuvo pasos por varios equipos del ascenso, entre ellos Nueva Chicago y All Boys.
Su desempeño le abrió las puertas fuera del país, más precisamente en Chile, donde defendió los colores de Santiago Wanderers y Colo Colo, club con el que ganó la Recopa Sudamericana en 1992.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, De Luca se alejó de su pasión y se dedicó al sector inmobiliario. Este cambio le permitió estar más cerca de su familia y llevar una vida tranquila, luego de varios años tumultuosos.
