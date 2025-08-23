De promesa en River a héroe de Malvinas: la historia del futbolista que cambió su vida para siempre

Su desempeño le abrió las puertas fuera del país, más precisamente en Chile, donde defendió los colores de Santiago Wanderers y Colo Colo, club con el que ganó la Recopa Sudamericana en 1992.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, De Luca se alejó de su pasión y se dedicó al sector inmobiliario. Este cambio le permitió estar más cerca de su familia y llevar una vida tranquila, luego de varios años tumultuosos.