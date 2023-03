La promesa que hizo Del Potro por la Copa del Mundo que ganó Argentina

Atrás habían quedado una larga serie de frustraciones por lesiones e intervenciones quirúrgicas en ambas rodillas.

Tras su retiro, el tandilense de 34 años ilusionó a sus seguidores al revelar una promesa que hizo si Selección argentina ganaba el Mundial Qatar 2022, algo que finalmente sucedió.

“Mi prioridad es la calidad de vida, porque no aguanto más el dolor, pero esto (el tenis) no lo voy a cerrar, lo quiero dejar abierto. Después, el tiempo y la vida dirán cómo termina, pero hoy busco tratamientos para mejorar mi calidad de vida, no para jugar. Eso es una gran diferencia en mi día a día”, dijo el tenista a ESPN.

Del Potro

Pero reveló: “Hice una promesa: si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora, Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”.

El torneo se jugará del 28 de agosto hasta el 10 de septiembre en Estados Unidos.