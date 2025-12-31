La periodista apuntada como la supuesta pareja de Juan Martín Del Potro rompió el silencio
Lara López Calvo decidió expresarse públicamente luego de que comenzara a circular con fuerza una versión que la vinculaba afectivamente con el extenista argentino.
Juan Martín Del Potro volvió a ser noticia por fuera del ámbito deportivo en las últimas horas, cuando distintos programas de espectáculos instalaron el rumor de que estaría comenzando una nueva relación sentimental. El nombre que apareció asociado al del excampeón del US Open fue el de Lara López Calvo, economista y comunicadora, lo que rápidamente despertó especulaciones, comentarios en redes sociales y una fuerte repercusión mediática alrededor de la vida privada del tandilense.
La versión indicaba que, tras un largo tiempo alejado de los flashes por cuestiones personales y de salud, Del Potro habría iniciado un vínculo reciente, con encuentros que no pasaron desapercibidos para el radar del mundo del espectáculo. Como suele ocurrir en estos casos, la información se multiplicó en pocas horas y colocó nuevamente al extenista en el centro de la escena.
La versión quedó alimentando conjeturas sobre un supuesto nuevo romance que, hasta ese momento, no había sido confirmado por ninguno de los protagonistas. Ante el crecimiento del rumor y la cantidad de consultas que comenzaron a circular, fue la propia López Calvo quien decidió salir a hablar para ponerle un límite a las versiones.
A través de su cuenta oficial de X, la economista publicó un mensaje breve pero contundente, con el que buscó despejar cualquier tipo de duda_ “No, no es verdad. No tengo ningún romance ni estoy de novia con nadie”, escribió de manera tajante, sin dejar lugar a interpretaciones. La aclaración pública fue suficiente para desactivar una historia que había ganado fuerza en tiempo récord.
Con sus palabras, López Calvo no solo negó cualquier vínculo sentimental con Juan Martín Del Potro, sino que también expuso cómo una versión sin confirmación puede instalarse rápidamente y generar un fuerte impacto mediático. De este modo, el extenista vuelve a quedar al margen de los rumores, mientras que la protagonista dejó en claro que, al menos por ahora, no hay romance alguno detrás de los títulos que circularon.
