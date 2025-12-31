La periodista apuntada como la supuesta pareja de Juan Martín Del Potro rompió el silencio

A través de su cuenta oficial de X, la economista publicó un mensaje breve pero contundente, con el que buscó despejar cualquier tipo de duda_ “No, no es verdad. No tengo ningún romance ni estoy de novia con nadie”, escribió de manera tajante, sin dejar lugar a interpretaciones. La aclaración pública fue suficiente para desactivar una historia que había ganado fuerza en tiempo récord.

Con sus palabras, López Calvo no solo negó cualquier vínculo sentimental con Juan Martín Del Potro, sino que también expuso cómo una versión sin confirmación puede instalarse rápidamente y generar un fuerte impacto mediático. De este modo, el extenista vuelve a quedar al margen de los rumores, mientras que la protagonista dejó en claro que, al menos por ahora, no hay romance alguno detrás de los títulos que circularon.