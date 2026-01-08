La Copa Argentina 2026 confirmó el calendario completo de los 32avos. de final

copa argentina trofeo 1.jpg

El tramo final de esta fase está previsto para comienzos de abril y tendrá como protagonistas a equipos como Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez y Defensa y Justicia, entre otros. La última semana de partidos se extenderá hasta el miércoles 8 de abril, fecha en la que quedará completo el cuadro de clasificados a los 16avos de final. De esta manera, la Copa Argentina 2026 pone en marcha su primera instancia con un esquema ordenado y extendido en el tiempo, que busca compatibilizar el desarrollo del torneo con los distintos calendarios y reafirmar su carácter federal dentro del fútbol argentino.