La Copa Argentina 2026 confirmó el calendario completo de los 32avos. de final

La organización de la Copa Argentina 2026 oficializó las fechas de los 32avos de final, que se jugarán entre enero y abril con partidos.
La organización de la Copa Argentina confirmó el calendario de los 32avos de final, instancia inicial del torneo que volverá a reunir a equipos de la Liga Profesional, el Ascenso y el interior del país. El cronograma se extenderá a lo largo de casi tres meses y tendrá una fuerte presencia de encuentros programados entre semana.
Según el detalle oficial, la actividad comenzará el domingo 18 de enero con el cruce entre Independiente Rivadavia, último campeón del certamen, y Estudiantes de Buenos Aires. En ese mismo tramo inicial también se disputará el encuentro entre Lanús y Sarmiento de La Banda.
Durante las primeras semanas, la Copa Argentina 2026 presentará una alta concentración de partidos, con jornadas cargadas los martes, miércoles y jueves. Febrero será uno de los meses más intensos del cronograma, con los debuts de River y Boca, dos de los equipos que generan mayor expectativa en cada edición del torneo. En marzo llegará el turno de San Lorenzo, Racing e Independiente, que también ya tienen asignadas las fechas para sus respectivos estrenos en la competencia. La distribución busca evitar superposiciones con los torneos locales y compromisos internacionales.
El tramo final de esta fase está previsto para comienzos de abril y tendrá como protagonistas a equipos como Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez y Defensa y Justicia, entre otros. La última semana de partidos se extenderá hasta el miércoles 8 de abril, fecha en la que quedará completo el cuadro de clasificados a los 16avos de final. De esta manera, la Copa Argentina 2026 pone en marcha su primera instancia con un esquema ordenado y extendido en el tiempo, que busca compatibilizar el desarrollo del torneo con los distintos calendarios y reafirmar su carácter federal dentro del fútbol argentino.
Cronograma completo de los 32avos de la Copa Argentina
Domingo 18 de enero
- Independiente Rivadavia - Estudiantes (BA)
- Lanús - Sarmiento de La Banda
Lunes 19 de enero
- Estudiantes de La Plata - Ituzaingó
Miércoles 21 enero
- Argentinos Juniors - Midland
Miércoles 4 de febrero
- Platense - Argentino de Monte Maíz
- Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo
Jueves 5 de febrero
- Deportivo Riestra - Deportivo Maipú
- Barracas Central - Temperley
Miércoles 11 de febrero
- Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Jujuy
- Rosario Central - Sportivo Belgrano
Martes 17 de febrero
- Aldosivi - San Miguel
- Tigre - Claypole
- River - Ciudad de Bolívar
Martes 24 de febrero
- Boca - Gimnasia de Chivilcoy
Miércoles 25 de febrero
- San Martín de San Juan - Deportivo Madryn
- Godoy Cruz - Deportivo Morón
Viernes 20 de marzo
- San Lorenzo vs Deportivo Rincón
Miércoles 25 de marzo
- Atlético Tucumán - Sportivo Barracas
- Banfield - Real Pilar
Viernes 27 de marzo
- Belgrano - Atlético de Rafaela
- Independiente - Atenas de Río Cuarto
Sábado 28 de marzo
- Racing - San Martín de Formosa
Domingo 29 de marzo
- Newell’s Old Boys - Acassuso
- Huracán - Olimpo
Martes 31 de marzo
- Unión de Santa Fe - Agropecuario
Martes 1 de abril__IP__
- Instituto - Atlanta
- Defensa y Justicia - Chaco For Ever
Martes 7 de abril
- Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán
- Vélez - Deportivo Armenio
- Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta
Miércoles 8 de abril
- Sarmiento - Tristán Suárez
- Gimnasia y Esgrima La Plata - Deportivo Camioneros
