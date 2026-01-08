La fuerte bronca del Cuti Romero que expuso la crisis interna que atraviesa Tottenham

cuti romero 1

A pesar de la dureza de sus palabras, el argentino cerró su publicación con un llamado a la unidad y al trabajo colectivo como única salida posible. “Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol. Todos juntos, será más fácil”.

Mientras la dirigencia opta por el silencio, el Tottenham deberá afrontar un nuevo compromiso ante West Ham como local, con la presión de revertir el rumbo y calmar un clima interno que, tras el posteo de uno de sus referentes, quedó completamente expuesto.