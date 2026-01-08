La fuerte bronca del Cuti Romero que expuso la crisis interna que atraviesa Tottenham
Tras otra caída en la Premier League, el defensor argentino apuntó sin rodeos contra la cúpula dirigencial del club londinense y dejó en evidencia el malestar que atraviesa el plantel.
La derrota del Tottenham Hotspur ante Bournemouth volvió a profundizar una temporada marcada por la irregularidad y los cuestionamientos internos. El equipo londinense cayó 3 a 2 en condición de visitante por la fecha 21 de la Premier League y, más allá del resultado en sí, el foco de la jornada quedó puesto en la reacción de Cristian “Cuti” Romero.
El defensor argentino, uno de los líderes del vestuario, utilizó sus redes sociales para expresar su frustración y lanzó un mensaje directo hacia la dirigencia del club, en un contexto de creciente tensión y descontento entre los hinchas. El partido comenzó de manera favorable para los Spurs, que se pusieron en ventaja rápidamente gracias a una buena combinación ofensiva que terminó con la definición de Mathys Tel a los 4 minutos, tras una asistencia precisa de Xavi Simons.
Sin embargo, la reacción del Bournemouth fue inmediata: Evanilson igualó el marcador de cabeza luego de un centro de Marcus Tavernier y, antes del cierre del primer tiempo, Eli Junior Kroupi dio vuelta el resultado con la colaboración de Marcos Senesi desde el fondo. En el complemento, João Palhinha marcó el empate con una chilena que reavivó la ilusión visitante, pero en tiempo de descuento Antoine Semenyo sentenció el triunfo local, cortando una racha de once encuentros sin ganar para el equipo de Andoni Iraola.
Una vez consumada la caída, Romero decidió hablar. Desde su cuenta oficial de Instagram, el campeón del mundo con la Selección Argentina asumió responsabilidades, pero también dejó en claro que el problema excede a los futbolistas. “Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club”, escribió en un primer tramo de su descargo.
El mensaje subió de tono cuando el defensor apuntó directamente contra la dirigencia del Tottenham, a la que acusó de no dar la cara en los momentos adversos. “En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras”, lanzó Romero, dejando al descubierto un malestar que parece venir de arrastre y que no se limita únicamente a la coyuntura actual.
A pesar de la dureza de sus palabras, el argentino cerró su publicación con un llamado a la unidad y al trabajo colectivo como única salida posible. “Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol. Todos juntos, será más fácil”.
Mientras la dirigencia opta por el silencio, el Tottenham deberá afrontar un nuevo compromiso ante West Ham como local, con la presión de revertir el rumbo y calmar un clima interno que, tras el posteo de uno de sus referentes, quedó completamente expuesto.
