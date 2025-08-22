Demoraron a varias personas que intentaban ingresar a la fuerza a la cancha de Independiente
El confuso episodio ocurrió este viernes y requirió la presencia de varios móviles policiales cuyos efectivos procedieron a detener a las personas que lo protagonizaron.
Este viernes se produjo un confuso episodio en uno de los ingresos al estadio Libertadores de América, que fue clausurado por la Justicia tras los violentos incidentes ocurridos esta semana durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile.
El nuevo y sospechoso episodio ocurrió sobre la calle Bochini, en cuyo ingreso varios individuos intentaban acceder por la fuerza a la instalaciones del club, por lo que al menos seis patrulleros se acercaron al lugar.
En concreto, varias personas fueron demoradas, ignorándose si se trata de simpatizantes del Rojo, hinchas chilenos que aun permanecen en el país o individuos ajenos a esas circunstancias pero que buscaban provocar nuevos desmanes.
Partido suspendido
Mientras tanto, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) resolvió este viernes suspender el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, entre Independiente y Platense, que debía disputarse el domingo a las 20.30 en el estadio Libertadores de América.
La medida se tomó a raíz de los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en ese mismo estadio, donde se produjeron hechos de extrema violencia entre seguidores del club local y de la Universidad de Chile durante el partido por la Copa Sudamericana.
En una primera instancia, el Juzgado de Garantías N°3 había dispuesto que el encuentro se disputara sin público o, alternativamente, con parcialidad local pero en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América.
Pero finalmente, y tras evaluar criterios de seguridad, la APREVIDE optó por aplazar la fecha, esperándose que en los próximos días se informe oficialmente sobre la nueva fecha y las condiciones en las que se reprogramará el partido.
Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, declaró al respecto por Radio 10: “Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque, además, ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna, va a haber que hacer pericias... El domingo no va a jugar en su estadio”.
