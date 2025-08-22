Demoraron a varias personas que intentaban ingresar a la fuerza a la cancha de Independiente

En una primera instancia, el Juzgado de Garantías N°3 había dispuesto que el encuentro se disputara sin público o, alternativamente, con parcialidad local pero en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América.

Pero finalmente, y tras evaluar criterios de seguridad, la APREVIDE optó por aplazar la fecha, esperándose que en los próximos días se informe oficialmente sobre la nueva fecha y las condiciones en las que se reprogramará el partido.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, declaró al respecto por Radio 10: “Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque, además, ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna, va a haber que hacer pericias... El domingo no va a jugar en su estadio”.