La APREVIDE suspendió el partido entre Independiente y Platense por el Torneo Clausura
El organismo tomó la decisión a raíz de los hechos de violencia ocurridos en el partido del Rojo ante Universidad de Chile. Todos los detalles.
La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) resolvió suspender el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, entre Independiente y Platense que debía disputarse el domingo a las 20.30 en el estadio Libertadores de América.
La medida se tomó a raíz de los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en ese mismo estadio, donde se produjeron hechos de extrema violencia entre seguidores del club local y de la Universidad de Chile durante el partido por la Copa Sudamericana.
La situación, considerada una de las más críticas en la historia reciente de la institución de Avellaneda, que terminó con decenas de personas heridas y cerca de un centenar de detenidos, pudo haber derivado en una tragedia que la solo la suerte evitó.
En una primera instancia, el Juzgado de Garantías N°3 había dispuesto que el encuentro se disputara sin público o, alternativamente, con parcialidad local pero en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América.
Pero finalmente, y tras evaluar criterios de seguridad, la APREVIDE optó por aplazar la fecha, esperándose que en los próximos días se informe oficialmente sobre la nueva fecha y las condiciones en las que se reprogramará el partido.
Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo garantizar la integridad de los espectadores y restablecer las condiciones de seguridad en el estadio que sufrió importantes daños en sus tribunas.
Para respetar la decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió clausurar el estadio del “Rojo” como medida cautelar, desde la organización de la Liga Profesional se informó que “por disposición de la APREVIDE el partido se posterga” y comunica que la nueva fecha de disputa será informada próximamente.
El partido podría jugarse en dos semanas, aprovechando la próxima doble fecha FIFA, que abarcará entre el jueves 4 de septiembre y el martes 9, para que ambos equipos cumplan con la fecha adeudada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario