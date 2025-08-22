La APREVIDE suspendió el partido entre Independiente y Platense por el Torneo Clausura

incidentes independiente u de chile Barras de Independiente molieron a palos a mujeres, grandes y chicos.

Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo garantizar la integridad de los espectadores y restablecer las condiciones de seguridad en el estadio que sufrió importantes daños en sus tribunas.

Para respetar la decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió clausurar el estadio del “Rojo” como medida cautelar, desde la organización de la Liga Profesional se informó que “por disposición de la APREVIDE el partido se posterga” y comunica que la nueva fecha de disputa será informada próximamente.

El partido podría jugarse en dos semanas, aprovechando la próxima doble fecha FIFA, que abarcará entre el jueves 4 de septiembre y el martes 9, para que ambos equipos cumplan con la fecha adeudada.