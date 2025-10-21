Denunciaron a Luis Advíncula por provocar un choque en la ruta y darse a la fuga
La mujer involucrada en el siniestro compartió un video y denunció que la policía no le labró ni un acta al jugador de Boca.
Luis Advíncula, jugador de Boca, fue denunciado por haber causado un choque en la localidad de Canning, partido bonaerense de Ezeiza, y luego darse a la fuga. Si bien la causa ya está en manos de la Justicia, la automovilista involucrada compartió un video y aseguró que en el momento la policía ni siquiera le labró un acta al futbolista.
El hecho ocurrió el 28 de agosto pasado en horas de la madrugada sobre la calle Mariano Castex al 5000, en la rotonda que conecta con la ruta provincial 58. Sin embargo, recién en las últimas horas la mujer publicó imágenes en sus redes sociales donde hizo referencia al choque.
“POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. ¿Adivinen si la policía labró un acta? JA”, ironizó la damnificada en un video publicado a través de su cuenta de TikTok.
Un video de una cámara de seguridad capturó el momento en el que el futbolista gira con su camioneta Mercedes Benz a la derecha para ingresar a la rotonda, pero lo hace en contramano, impactando contra un auto blanco que esperaba ingresar correctamente a la RP 52.
Producto del impacto, el futbolista perdió el control de su vehículo y terminó subido al cantero central. Pese a esto, Advíncula retomó la marcha y se fugó, sin ni siquiera verificar el estado de la víctima.
Luego de la colisión, la mujer hizo la denuncia y, si bien personal policial luego con el paradero del jugador de Boca, no labró el acta.
La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Belloc y su secretario Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza. Según comunicó Infobae, el jugador de Boca no se presentó a declarar ante la Justicia pesar a haber sido citado dos veces.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron al mencionado medio que Advíncula protagonizó otro accidente de tránsito el 12 de octubre al mediodía en la Autopista 25 de Mayo, cuando chocó contra el guardarraíl a la altura de la bajada Carabobo. Por ese hecho no se registraron heridos.
Por otro lado, se indicó que Advíncula registra más de un millón de pesos en infracciones de tránsito y tiene un total de 10 multas, incluidas cinco por exceso de velocidad y una por conducir sin licencia.
