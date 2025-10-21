Denunciaron a Luis Advíncula por provocar un choque en la ruta y darse a la fuga

Luego de la colisión, la mujer hizo la denuncia y, si bien personal policial luego con el paradero del jugador de Boca, no labró el acta.

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Belloc y su secretario Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza. Según comunicó Infobae, el jugador de Boca no se presentó a declarar ante la Justicia pesar a haber sido citado dos veces.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron al mencionado medio que Advíncula protagonizó otro accidente de tránsito el 12 de octubre al mediodía en la Autopista 25 de Mayo, cuando chocó contra el guardarraíl a la altura de la bajada Carabobo. Por ese hecho no se registraron heridos.

Por otro lado, se indicó que Advíncula registra más de un millón de pesos en infracciones de tránsito y tiene un total de 10 multas, incluidas cinco por exceso de velocidad y una por conducir sin licencia.