Deportivo Maipú, complicado: la frase al arquero que revela el informe del árbitro
El árbitro Bryan Ferreyra asentó que le pidieron al arquero de Deportivo Maipú que no se levantara y que suplentes bloquearon el paso de la ambulancia.
El partido suspendido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, tiene un elemento nuevo. Es el informe del árbitro Bryan Ferreyra, que ya está en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, y complica al club mendocino. El documento describe una presunta indicación al arquero Nahuel Galardi para que no se levantara del suelo y un bloqueo al ingreso de la ambulancia. Lo dio a conocer el periodista Silvio Maverino, de El Gráfico.
El juego se detuvo a los 81 minutos. Madryn ganaba 3-1 y encaminaba su pase a cuartos. Los goles del local fueron de Fernando Bersano, Nazareno Solís y Luis Silba, este último de penal. Brian Orosco había descontado para Maipú, también desde los doce pasos.
Según el informe, el cuarto árbitro, Juan Nebietti, avisó que Galardi estaba en el suelo tras la detonación de un fuego artificial. El asistente Matías Bianchi indicó que el estruendo se produjo en el aire, en el sector del arquero.
El informe del árbitro compromete a Deportivo Maipú y revela una orden para simular
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Qué dice el informe del árbitro sobre Deportivo Maipú
Ferreyra relató que todo el cuerpo técnico y los suplentes visitantes entraron al campo y pidieron a viva voz la suspensión. En medio del tumulto, la terna escuchó que alguien le decía al arquero: “Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo”. No pudo identificar quién lo dijo, por la cantidad de gente que había alrededor.
El árbitro propuso que revisara a Galardi el médico local. Marcelo Baamonde, de la delegación de Maipú, se negó y hubo empujones. Después, siempre según el documento, suplentes del Botellero bloquearon la puerta por la que debía entrar la ambulancia. El médico de la ambulancia y su ayudante ingresaron a pie y revisaron al arquero. Le informaron al juez que estaba en condiciones de seguir jugando y que no tenía síntomas. Ferreyra adjuntó los certificados firmados por el doctor Gustavo Acuña.
El carrito camilla y la suspensión definitiva
Maipú igual se negó a continuar y pidió que trasladaran al arquero. La ambulancia seguía sin poder entrar, así que el juez dispuso el carrito camilla. A mitad de camino, jugadores y cuerpo técnico visitante lo frenaron y bajaron a Galardi al suelo, lo que desató nuevos empujones.
Al final, el arquero llegó a la ambulancia. Ferreyra esperó unos 15 minutos más, con la interrupción ya en 45 a 50 minutos, y suspendió el partido porque Galardi no volvió. El caso ya estaba cargado: hubo comunicados cruzados, denuncias por presunta adulteración de certificados médicos y acusaciones entre los presidentes Ricardo Sastre y Gabriel Viglianti. Resta conocer la respuesta de Deportivo Maipú a lo que asentó el árbitro.
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