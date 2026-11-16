Deportivo Maipú, complicado: la frase al arquero que revela el informe del árbitro

El árbitro propuso que revisara a Galardi el médico local. Marcelo Baamonde, de la delegación de Maipú, se negó y hubo empujones. Después, siempre según el documento, suplentes del Botellero bloquearon la puerta por la que debía entrar la ambulancia. El médico de la ambulancia y su ayudante ingresaron a pie y revisaron al arquero. Le informaron al juez que estaba en condiciones de seguir jugando y que no tenía síntomas. Ferreyra adjuntó los certificados firmados por el doctor Gustavo Acuña.

"Partido suspendido"



Porque aparentemente la parcialidad de Deportivo Madryn agredió al arquero de Deportivo Maipú y el partido se paralizó. Bryan Ferreyra quiere reanudar el juego lo antes posible y quería impedir el ingreso de los médicos. pic.twitter.com/PXFpfDabG5 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026

El carrito camilla y la suspensión definitiva

Maipú igual se negó a continuar y pidió que trasladaran al arquero. La ambulancia seguía sin poder entrar, así que el juez dispuso el carrito camilla. A mitad de camino, jugadores y cuerpo técnico visitante lo frenaron y bajaron a Galardi al suelo, lo que desató nuevos empujones.

Al final, el arquero llegó a la ambulancia. Ferreyra esperó unos 15 minutos más, con la interrupción ya en 45 a 50 minutos, y suspendió el partido porque Galardi no volvió. El caso ya estaba cargado: hubo comunicados cruzados, denuncias por presunta adulteración de certificados médicos y acusaciones entre los presidentes Ricardo Sastre y Gabriel Viglianti. Resta conocer la respuesta de Deportivo Maipú a lo que asentó el árbitro.