Haas confirmó a Rafael Camara para el Gran Premio de Las Vegas: Esteban Ocon no vuelve

Ryo Hirakawa también tendrá actividad en el GP de Las Vegas

La actividad de Haas en Estados Unidos tendrá otro protagonista. La escudería confirmó que Ry Hirakawa participará de la primera práctica libre (FP1) al volante del auto de Oliver Bearman. El japonés llega después de consagrarse campeón del Mundial de Resistencia (WEC) y tendrá la oportunidad de participar de una sesión oficial de Fórmula 1.

Rafael Camara will return for his second F1 race weekend at the Las Vegas Grand Prix, having made his debut for Haas last time out in Sao Paulo



Ryo Hirakawa is also set to get behind the wheel during FP1#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/B74Li5KgBQ — Formula 1 (@F1) November 16, 2026

Así, Haas tendrá varias novedades en su alineación para el Gran Premio de Las Vegas, con Câmara nuevamente en reemplazo de Ocon y Hirakawa al volante durante el primer entrenamiento.