Haas confirmó a Rafael Camara para el Gran Premio de Las Vegas: Esteban Ocon no vuelve
El piloto brasileño Rafael Camara volverá a ocupar el asiento del francés y compartirá equipo con Oliver Bearman. ¿Qué pasará con Ry Hirakawa?
Haas confirmó que Rafael Câmara volverá a reemplazar a Esteban Ocon en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El brasileño tendrá una nueva oportunidad de competir en la máxima categoría después de su debut en el Gran Premio de Brasil y será compañero de Oliver Bearman durante el fin de semana.
La escudería estadounidense decidió mantener al joven piloto en el monoplaza tras las primeras sensaciones positivas que dejó en su presentación. De esta manera, Câmara continuará sumando experiencia en la categoría antes de incorporarse formalmente a la estructura de Haas en 2027.
¿Qué dijo el director de Haas sobre Rafael Câmara?
Ayao Komatsu, director del equipo, destacó las condiciones del brasileño y valoró su rendimiento durante su primera participación en la Fórmula 1. "En Brasil, nuestro fichaje de 2027, Rafa Câmara, debutó en condiciones extremadamente difíciles y nos demostró, tanto a nosotros como al mundo, por qué lo fichamos para 2027", señaló.
Por su parte, el piloto se mostró entusiasmado con la posibilidad de volver a conducir el monoplaza y reconoció que deberá afrontar un desafío particular, ya que todavía no conoce el trazado de Las Vegas. "Tengo muchas ganas de volver a subirme al coche en Las Vegas. Brasil fue una buena experiencia de aprendizaje, y ahora el objetivo es seguir mejorando, progresando paso a paso y aprovechando al máximo cada sesión", manifestó.
Además, explicó que intentará aprovechar cada salida a pista para adaptarse al circuito y continuar con su evolución dentro de la categoría. "Es un circuito nuevo para mí, así que hay mucho que aprender, pero haré todo lo posible por seguir progresando durante el fin de semana", agregó.
Ryo Hirakawa también tendrá actividad en el GP de Las Vegas
La actividad de Haas en Estados Unidos tendrá otro protagonista. La escudería confirmó que Ry Hirakawa participará de la primera práctica libre (FP1) al volante del auto de Oliver Bearman. El japonés llega después de consagrarse campeón del Mundial de Resistencia (WEC) y tendrá la oportunidad de participar de una sesión oficial de Fórmula 1.
Así, Haas tendrá varias novedades en su alineación para el Gran Premio de Las Vegas, con Câmara nuevamente en reemplazo de Ocon y Hirakawa al volante durante el primer entrenamiento.
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