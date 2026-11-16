Después de 16 años, Romelu Lukaku tomó una decisión que sacude a Bélgica
El delantero se despide como máximo goleador histórico. Disputó cuatro Mundiales y tres Eurocopas, y cerró su etapa internacional con 94 goles.
Romelu Lukaku anunció su retiro de la Selección de Bélgica a los 33 años y puso punto final a una extensa trayectoria internacional. El delantero comunicó la noticia este lunes a través de sus redes sociales, apenas unas horas después del triunfo por 4-1 ante Italia por la UEFA Nations League, encuentro en el que permaneció en el banco de suplentes.
El atacante, que debutó con el seleccionado belga el 3 de marzo de 2010 frente a Croacia, se despidió después de 16 años defendiendo la camiseta de su país. A lo largo de ese recorrido se convirtió en una de las principales figuras de la historia del fútbol belga.
"Durante estos 16 años, di todo lo que tenía para la selección nacional y sentí todas las emociones posibles. Jugué con compañeros increíbles a quienes siempre estaré agradecido", expresó en su mensaje de despedida.
Además, Lukaku agradeció a los entrenadores que lo acompañaron durante su carrera internacional por la confianza y las exigencias que le permitieron crecer como futbolista. "Fue un lindo camino en el que disfruté cada momento", agregó el delantero.
Los números de Romelu Lukaku en la Selección de Bélgica
El atacante se marcha como el máximo goleador histórico de Bélgica, con un registro de 94 tantos en 135 encuentros. Su diferencia respecto de Kevin De Bruyne, segundo en la tabla histórica, es de 53 goles. Durante su etapa con los Diablos Rojos participó en cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas, convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes de su generación.
"A los aficionados, gracias por el apoyo que brindaron. Me siento orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas. Nunca olvidaré esos momentos. Estoy en paz con mi decisión de terminar aquí. Fue increíble. Fue una experiencia maravillosa", concluyó. De esta manera, Bélgica pierde a una de sus principales referencias ofensivas, mientras que Lukaku cierra una etapa que lo tuvo como protagonista durante más de una década y media.
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