Después de 16 años, Romelu Lukaku tomó una decisión que sacude a Bélgica

"A los aficionados, gracias por el apoyo que brindaron. Me siento orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas. Nunca olvidaré esos momentos. Estoy en paz con mi decisión de terminar aquí. Fue increíble. Fue una experiencia maravillosa", concluyó. De esta manera, Bélgica pierde a una de sus principales referencias ofensivas, mientras que Lukaku cierra una etapa que lo tuvo como protagonista durante más de una década y media.