Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

En este contexto, el “Ciclón” buscará imponer su experiencia internacional frente a un rival que vive un momento único. El objetivo será comenzar con un triunfo que le permita encaminar su participación en el grupo, donde también aparece Santos como uno de los principales competidores. Así, inicia su camino en la Sudamericana con la ilusión de avanzar lejos en el torneo y consolidar su crecimiento en el plano internacional.

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Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo: probables formaciones

Deportivo Recoleta: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge González .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzman Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Ueno Defensores del Chaco.

Ueno Defensores del Chaco. Árbitro: Cristian Garay (CHI).

Cristian Garay (CHI). VAR: Miguel Araos (CHI).

Miguel Araos (CHI). TV: ESPN y Disney+ Premium.