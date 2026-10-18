Deportivo Riestra vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Riestra, que viene de caer ante San Lorenzo, y el "Tatengue" cierran la decimotercera fecha del Clausura en el Guillermo Laza.
Deportivo Riestra recibe a Unión de Santa Fe este lunes, desde las 21.15, en el estadio Guillermo Laza, en el cierre de la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que Yael Falcón Pérez estará a cargo del VAR.
El "Malevo", que encadena ocho partidos sin ganar en el certamen doméstico, viene de perder ante San Lorenzo y buscará recuperarse ante su gente para volver a sumar de a tres en el campeonato. El conjunto dirigido por Guillermo Duró intentará hacerse fuerte en el Guillermo Laza y conseguir una victoria que le permita mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.
Por su parte, Unión cayó frente a Defensa y Justicia, sumó su cuarta derrota al hilo e intentará sumar de a tres como visitante para no perder terreno en la lucha por avanzar a la próxima instancia. El equipo santafesino, conducido por Leonardo Madelón, tiene 13 unidades y se ubica, por el momento, en el undécimo escalón de la Zona A.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Unión, por el Torneo Clausura
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Joaquín Mosqueira; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Horario y televisación
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Horario: 21.15.
Estadio: Guillermo Laza.
Árbitro: Pablo Echavarría.
VAR: Yael Falcón Pérez.
TV: ESPN Premium.
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