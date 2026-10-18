Deportivo Riestra vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Malevo", que encadena ocho partidos sin ganar en el certamen doméstico, viene de perder ante San Lorenzo y buscará recuperarse ante su gente para volver a sumar de a tres en el campeonato. El conjunto dirigido por Guillermo Duró intentará hacerse fuerte en el Guillermo Laza y conseguir una victoria que le permita mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.