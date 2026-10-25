Instituto vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

La “Gloria” llega a este compromiso después de vencer a Defensa y Justicia en Florencio Varela, resultado que le permitió consolidarse en la cima de la Zona A. Con 29 puntos, el equipo cordobés es el líder de su grupo y buscará una nueva victoria para sellar la clasificación a los octavos de final del certamen, cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular.