Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Deportivo Riestra vs. Unión por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Unión por el Torneo Clausura.
Deportivo Riestra y Unión juegan este lunes, desde las 21.15, en el estadio Guillermo Laza, en el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que Yael Falcón Pérez estará a cargo del VAR.
El "Malevo" encadena ocho partidos sin ganar en el certamen doméstico y en su última presentación perdió ante San Lorenzo, por lo que buscará recuperarse ante su gente para volver a sumar de a tres en el campeonato para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.
Por su parte, Unión cayó frente a Defensa y Justicia, sumó su cuarta derrota al hilo e intentará volver al triunfo en condición de visitante, con la ilusión de no perder terreno en la lucha por avanzar a la próxima instancia. El equipo santafesino, conducido por Leonardo Madelón, tiene 13 unidades y se ubica, por el momento, en el undécimo escalón de la Zona A.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Unión, por el Torneo Clausura
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Joaquín Mosqueira; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Deportivo Riestra vs. Unión
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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