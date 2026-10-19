Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Deportivo Riestra vs. Unión por Internet

Por su parte, Unión cayó frente a Defensa y Justicia, sumó su cuarta derrota al hilo e intentará volver al triunfo en condición de visitante, con la ilusión de no perder terreno en la lucha por avanzar a la próxima instancia. El equipo santafesino, conducido por Leonardo Madelón, tiene 13 unidades y se ubica, por el momento, en el undécimo escalón de la Zona A.