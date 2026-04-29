Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Montevideo City Torque

Con un estilo dinámico y respaldado por la estructura del grupo empresarial que encabeza el Manchester City, el conjunto charrúa intentará sostener su puntaje ideal en Buenos Aires. Para Riestra, el desafío será doble: mantener la intensidad que mostró en su última presentación y encontrar eficacia en ataque para quebrar a un rival que llega en alza en el plano internacional.

El encuentro marcará un punto de inflexión para ambos. Mientras el local busca despegar definitivamente en la competencia, la visita intentará consolidarse como líder indiscutido. En la próxima fecha, el local volverá a ser local ante Gremio el martes 5 de mayo a las 19, mientras que la visita recibirá a Palestino el miércoles 6 en el mismo horario.

Riestra vs. Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa y Gonzalo Flores. DT: Guillermo Duró .

Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa y Gonzalo Flores. . Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Ramiro Lechini, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.

Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Montevideo City Torque

La televisación estará a cargo de D-Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.