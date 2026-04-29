Riestra vs. Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El Malevo recibe al líder del grupo con la intención de conseguir su primer triunfo internacional y aprovechar el envión anímico tras su última victoria en el plano local.
Deportivo Riestra afronta una de esas noches que pueden marcar el rumbo de su participación continental. Desde las 19, en el estadio Pedro Bidegain, el conjunto dirigido por Guillermo Duró se medirá frente a Montevideo City Torque por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, con la obligación de empezar a sumar de a tres para no perder terreno en la tabla.
El equipo del Bajo Flores llega con un impulso renovado. Luego de un arranque de año complejo, sin chances de meterse en los playoffs del Torneo Apertura, el triunfo por 2-0 frente a Independiente representó algo más que tres puntos: fue un golpe anímico necesario. Con un planteo más ofensivo, que incluyó tres delanteros y una actitud más agresiva, Riestra mostró una versión distinta que ahora intentará trasladar al plano internacional.
Sin embargo, el desafío no será sencillo. En sus primeras presentaciones en la Sudamericana, el Malevo no logró ganar: empató sin goles frente a Palestino y cayó ante Gremio en Porto Alegre. Por eso, este encuentro aparece como una oportunidad clave para reacomodarse en el grupo y alimentar la ilusión de avanzar de fase.
Del otro lado estará un Montevideo City Torque que atraviesa una realidad particular. Mientras en el torneo uruguayo se encuentra relegado en la sexta posición, su rendimiento en la competencia continental es completamente distinto. El equipo conducido por Marcelo Méndez lidera el Grupo F tras haber superado a Gremio y Palestino, resultados que lo posicionan como uno de los rivales más sólidos de la zona.
Con un estilo dinámico y respaldado por la estructura del grupo empresarial que encabeza el Manchester City, el conjunto charrúa intentará sostener su puntaje ideal en Buenos Aires. Para Riestra, el desafío será doble: mantener la intensidad que mostró en su última presentación y encontrar eficacia en ataque para quebrar a un rival que llega en alza en el plano internacional.
El encuentro marcará un punto de inflexión para ambos. Mientras el local busca despegar definitivamente en la competencia, la visita intentará consolidarse como líder indiscutido. En la próxima fecha, el local volverá a ser local ante Gremio el martes 5 de mayo a las 19, mientras que la visita recibirá a Palestino el miércoles 6 en el mismo horario.
Riestra vs. Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa y Gonzalo Flores. DT: Guillermo Duró.
- Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Ramiro Lechini, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.
Riestra vs. Montevideo City Torque: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Bryan Loaiza (ECU).
- VAR: Gabriel González (ECU).
- TV: DSports.
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