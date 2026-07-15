Violencia en Atlanta: barras de San Lorenzo y Huracán, a las piñas antes de Argentina-Inglaterra
El tradicional banderazo de los hinchas argentinos en la previa de la semifinal del Mundial 2026 terminó con incidentes entre integrantes de ambas barras bravas.
La previa de la esperada semifinal entre Argentina e Inglaterra quedó empañada por un nuevo episodio de violencia protagonizado por barras bravas del fútbol argentino. Lejos de los temores iniciales que apuntaban a posibles enfrentamientos entre simpatizantes de ambos seleccionados, los incidentes se produjeron entre integrantes de las hinchadas de San Lorenzo y Huracán durante el tradicional banderazo organizado por los fanáticos argentinos en la ciudad de Atlanta.
El hecho ocurrió en un encuentro que, hasta ese momento, se desarrollaba con normalidad y reunía a miles de hinchas que se acercaron para alentar a la Selección en la antesala de uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Sin embargo, una serie de provocaciones entre grupos identificados con ambos clubes derivó rápidamente en una pelea que obligó a intervenir a la policía estadounidense.
Las tensiones entre las dos facciones no eran nuevas. Desde hacía varios días existían cruces y desafíos a través de las redes sociales, alimentando una rivalidad que ya había tenido un antecedente de gran repercusión durante el Mundial de Rusia 2018.
Quiénes son los barras de San Lorenzo y Huracán que se pelearon en Atlanta
Del lado de San Lorenzo viajó una importante delegación de la barra conocida como La Butteler, integrada por alrededor de dos decenas de miembros. Entre ellos se encontraban varios referentes históricos y algunos protagonistas de los incidentes ocurridos años atrás en territorio ruso.
Por el lado de Huracán también se hicieron presentes integrantes de distintos sectores de la barra, incluidos representantes de la facción de Plaza José C. Paz y del grupo conocido como Pagola. Aunque uno de sus principales referentes, el Cone De Respinis, no pudo viajar debido a que cumple prisión domiciliaria, otros líderes sí participaron del viaje y acompañaron al grupo durante el Mundial.
Venía todo bien hasta que los inadaptados de siempre...
Hasta el momento del banderazo, la organización había logrado evitar cualquier contacto directo entre ambas parcialidades. Los alojamientos estaban ubicados en zonas alejadas entre sí y, además, las entradas para los partidos habían sido distribuidas en sectores diferentes precisamente para impedir un posible cruce.
El conflicto se desencadenó cuando algunos integrantes de la facción del Globo comenzaron a provocar verbalmente a los simpatizantes del Ciclón. Lo que inicialmente fueron insultos y desafíos rápidamente escaló hacia una confrontación física.
En pocos segundos comenzaron a volar sillas pertenecientes a un comercio cercano, además de otros objetos contundentes. La pelea incluyó golpes de puño y corridas que sembraron el pánico entre los miles de hinchas argentinos que participaban pacíficamente de la convocatoria. La situación generó una inmediata dispersión de familias y simpatizantes que nada tenían que ver con el enfrentamiento.
Fueron ellos mismos quienes alertaron a las fuerzas de seguridad locales para que intervinieran y controlaran el episodio. La respuesta policial fue rápida. En cuestión de minutos arribaron varios efectivos que lograron dispersar a los grupos enfrentados y poner fin a los disturbios. Aunque la mayoría abandonó el lugar, tres personas continuaron intentando pelear y finalmente fueron detenidas por las autoridades.
Desde la representación argentina que trabaja junto a las fuerzas de seguridad estadounidenses confirmaron que ya se encuentran analizando imágenes y registros para identificar a todos los involucrados en los incidentes. Según trascendió, quienes sean reconocidos como participantes podrían recibir derecho de admisión de por vida para ingresar a los estadios del fútbol argentino.
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