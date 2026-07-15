Violencia en Atlanta: barras de San Lorenzo y Huracán, a las piñas antes de Argentina-Inglaterra

Venía todo bien hasta que los inadaptados de siempre...

Hasta el momento del banderazo, la organización había logrado evitar cualquier contacto directo entre ambas parcialidades. Los alojamientos estaban ubicados en zonas alejadas entre sí y, además, las entradas para los partidos habían sido distribuidas en sectores diferentes precisamente para impedir un posible cruce.

El conflicto se desencadenó cuando algunos integrantes de la facción del Globo comenzaron a provocar verbalmente a los simpatizantes del Ciclón. Lo que inicialmente fueron insultos y desafíos rápidamente escaló hacia una confrontación física.

En pocos segundos comenzaron a volar sillas pertenecientes a un comercio cercano, además de otros objetos contundentes. La pelea incluyó golpes de puño y corridas que sembraron el pánico entre los miles de hinchas argentinos que participaban pacíficamente de la convocatoria. La situación generó una inmediata dispersión de familias y simpatizantes que nada tenían que ver con el enfrentamiento.

Fueron ellos mismos quienes alertaron a las fuerzas de seguridad locales para que intervinieran y controlaran el episodio. La respuesta policial fue rápida. En cuestión de minutos arribaron varios efectivos que lograron dispersar a los grupos enfrentados y poner fin a los disturbios. Aunque la mayoría abandonó el lugar, tres personas continuaron intentando pelear y finalmente fueron detenidas por las autoridades.

Desde la representación argentina que trabaja junto a las fuerzas de seguridad estadounidenses confirmaron que ya se encuentran analizando imágenes y registros para identificar a todos los involucrados en los incidentes. Según trascendió, quienes sean reconocidos como participantes podrían recibir derecho de admisión de por vida para ingresar a los estadios del fútbol argentino.